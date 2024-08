Das taz-Quiz zu den Olympischen Spielen : Und wie teuer war das IOC-Hotel?

Das große taz-Olympiaquiz. Haben Sie wirklich genau aufgepasst bei den Sommerspielen in Paris? Ansonsten viel Spaß beim Raten!

1. Beim Modernen Fünfkampf wurde das Springreiten in Paris erstmals durch eine andere Sportart ersetzt. Welche ist es?

a) Extremhindernislauf

b) Hobby-Horsing

c) Kombination aus Schach und Boxen

2. Bei der Eröffnungsfeier wurde eine Szene als Verspottung des Christentums skandalisiert. Welche?

a) ehemalige Olympiasieger, die über das Wasser der Seine liefen

b) ein verkleideter Kardinal, der den letzten beiden Fackelträgern seinen Segen gab

c) ein vermeintliches Abendmahl mit Dragqueens

3. Wie ging der Algerier Messaoud Dris im Judo dem Kampf gegen Israeli Tohar Butbul aus dem Weg?

a) mit einem gefälschten positiven Covid-Test

b) durch leichtes Übergewicht

c) durch den Konsum von Cannabis

4. Warum wurde der Weltklasse-Hürdenläufer Freddie Crittenden (USA) im Vorlauf absichtlich Letzter?

a) Er war gesundheitlich angeschlagen. Die neu eingeführten Hoffnungsläufe garantierten ihm eine zweite Chance

b) aus Protest wegen massiver Streitigkeiten mit seinem Verband

c) Crittenden ging von einem Probelauf aus und ging es bewusst gemächlich an

5. Schwimmer und Triathleten mussten trotz grenzwertiger Wasserqualität in der Seine ihre Wettkämpfe absolvieren. Seit wann ist das Schwimmen dort eigentlich verboten?

a) seit 1923

b) war immer erlaubt

c) nach der Cholera-Epidemie 1832

6. Mit wie viel Vorsprung hat der US-Amerikaner Noah Lyles die 100 Meter gewonnen?

a) 0,05 Sekunden

b) 0,005 Sekunden

c) 0,0005 Sekunden

7. Worüber klagte der britische Brustschwimmer Adam Peaty im Olympischen Dorf?

a) zu laute Beischlafgeräusche

b) Bettwanzen

c) zu wenig Fleischgerichte in der Kantine

8. Das Budget der Spiele sollte ursprünglich 6,2 Milliarden Euro betragen. Wie stark wurde es überschritten?

a) 2,8 Milliarden

b) 8 Milliarden

c) 950.000 Euro

9. „Als ich meine Karriere angefangen habe, dachte ich, Ende 20 wird Schluss sein, und dann mache ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Keine Ahnung, ob es dafür jetzt zu spät ist.“ Wer hat’ s in Paris gesagt?

a) Thomas Bach

b) Dennis Schröder

c) Timo Boll

10. Der Italiener Thomas Ceccon hat in Paris nicht nur mit dem Gewinn der Goldmedaille über 100 Meter Rücken für Aufsehen gesorgt. Was ging noch durch die Medien?

a) Nach seinem Olympiasieg versuchte er, alle Sportarten zu besuchen

b) IOC-Präsident Thomas Bach nannte er einen Dampfplauderer

c) Er ging in einen Park schlafen, weil ihm Bett und Matratze im Olympischen Dorf zu hart waren

11. Was wurde der Silbermedaillengewinnerin im Weitsprung, Malaika Mihambo, nach ihrem Wettkampf zur Verfügung gestellt?

a) ein Mobiltelefon

b) ein Rollstuhl

c) ein Fernglas

12. Wie viele Kondome mussten die männlichen Athleten bei den Spielen täglich benutzen, um die insgesamt 300.000 verschenkten Gummis aufzubrauchen?

a) 1

b) 3,75

c) 7,5

13. Was ist ein Podium Sweep?

a) Wenn keiner eine Medaille bekommt, weil alle Athleten disqualifiziert wurden

b) Wenn alle Medaillen auf dem Podium von einem Land gewonnen werden

c) Wenn die Goldmedaille in einer Disziplin dreimal hinter­ein­ander an die gleiche Athletin vergeben wird

14. Warum wurde die brasilianische Schwimmerin Ana Vieira von den Olympischen Spielen nach Hause geschickt?

a) Weil sie ihrem Trainer gegenüber respektlos und aggressiv auftrat

b) Weil sie den Herd angelassen und damit einen Feuerwehreinsatz im Olympischen Dorf ausgelöst hatte

c) Weil ihre Wettkämpfe vorbei waren und die Anweisung zur unmittelbaren Abreise an alle brasilianischen Athleten ging

15. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden in Los Angeles statt. Welche neuen Sportarten sind dort zu sehen?

a) Baseball/Softball, Cricket, Flag Football, Lacrosse und Squash

b) Snooker und Squash

c) Lacrosse, Paddle-Tennis, Flag Football und Tanzen

16. Wie viel hat das IOC bezahlt, um seine Funktionäre während den Spielen im Hotel du Collectionneur unterzubringen?

a) Gar nichts. Das hatte das IOC im Ausrichtervertrag sich ausbedungen

b) 22 Millionen Euro

c) 2 Millionen Euro

17. Die Altersbegrenzung für IOC-Funktionäre liegt bei …

a) 70 Jahren, außer für Mitglieder, die zwischen 1966 und 1999 aufgenommen wurden. Für diese gilt die Altersgrenze von 80 Jahren

b) Es gibt kein Limit. Ab einem Alter von 80 Jahren muss nur ein medizinisches Gutachten inklusive Hör- und Sehtest vorgelegt werden

c) 70 Jahren für Männer und 80 Jahren für Frauen, um deren Quote zu erhöhen