Bundesgeschäftsstelle der AfD : Lieber besitzen als mieten

In Wittenau hat sich die AfD mit ihrer Geschäftsstelle eingemietet. Mit einer parteieigenen Gesellschaft ist sie aber auf Kauf-Suche.

BERLIN taz | Der Bundesverband der AfD sucht weiter nach einer Kaufimmobilie für seine Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Das bestätigte Bundesschatzmeister Carsten Hütter der taz auf Anfrage. Es sei ein „Beschluss des Parteikonvents, eine Immobilie zu kaufen“, so Hütter. Der gelte unabhängig davon, dass die Partei Ende des vergangenen Jahres Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle in Wittenau angemietet hatte.

In dem Bürogebäude in der Wallenroder Straße Ecke Eichenhorster Weg läuft der AfD-Betrieb seit Monaten. Laut Aussagen von Nachbarn geht dies geräuschlos vonstatten, Parteiprominenz lasse sich nicht blicken. Räumlichkeiten im Erdgeschoss, die der Partei für Veranstaltungen dienen sollten, wurden in der Silvesternacht durch einen Brandanschlag beschädigt und seien seitdem nicht wieder hergerichtet worden. Dafür gebe es nun Videoüberwachung sowie verstärkte Securitydienste und Polizeibestreifung.

An einem Briefkasten ist mittlerweile auch die Alternita Holding GmbH zu finden, ein neu gegründetes parteieigenes Unternehmen mit Hütter als Geschäftsführer. Gegenstand der Gesellschaft, die mit einem Stammkapital von 100.000 Euro ausgestattet wurde, ist „der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens“, wie zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte.

Die Alternita soll etwa an die Partei vererbte Grundstücke verwalten und auch als Käufer für neue Immobilien auftreten. Überlegungen, die Immobilie in Wittenau zu kaufen, gibt es laut Hütter nicht. In dem Gebäudekomplex befinden sich neben der AfD zahlreiche andere Mieter:innen, etwa eine Anwaltskanzlei oder eine Physiotherapie. Informationen der taz zufolge steht das Objekt aber zum Verkauf. Noch-Eigentümer ist die Quercus Grund GmbH, eine Immobilienfirma, geführt von einem österreichischen Geschäftsführer. Zuletzt sollen mehrere Kaufinteressenten im Haus unterwegs gewesen sein.