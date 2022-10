Buchmesse Frankfurt 2022 : Der Lesenden schönste Jahreszeit

Am 19. Oktober beginnt die Buchmesse in der hessischen Metropole. Und wir sind dabei, bestens vorbereitet – mit druckfrischen tazzen, vielen Re­dak­teu­r:in­nen und tollen Gästen.

Von SUSANNE RUWWE

taz Info, 13.10.22 | Meinem Schreibtisch in der 6. Etage des taz-Hauses ist anzusehen, dass etwas Großes bevorsteht. Gelbe Postkisten sind mit Flyern, Taschen und Gedöns vollgepackt, kuscheln sich an große Plakatrollen, Roll-Ups, Küchenutensilien und Nervennahrung für den anstehenden Messeauftritt – der Vorbereitungsmarathon entlang der Checklisten ist vorbei.

Der Transporter steht vor der Tür: Kisten, Mobiliar und Werbematerial werden nach und nach eingeladen. Ein letzter Blick, ob nichts vergessen wurde, und schon geht’s auf die Autobahn Richtung Frankfurt am Main. Bald tausche ich den Schreibtisch gegen unseren geliebten Außendienst in den Messehallen der hessischen Metropole.

Die Tradition der Frankfurter Buchmesse reicht mehr als 500 Jahre zurück – ins 15. Jahrhundert. Gutenberg revolutionierte damals in Mainz, einen Steinwurf von Frankfurt entfernt, den Buchdruck. In Folge dessen entwickelte sich die Frankfurter Messe zum Umschlagort des Verlagsbuchhandels und Frankfurt zur Literaturstadt.

Wichtigste Fachmesse

Heute ist die Frankfurter Buchmesse die größte Fachmesse für Bücher, unter Berücksichtigung der Anzahl der vertretenen Verlage und Be­su­che­r:in­nen und dementsprechend wichtig ist sie für den Buchmarkt und Literaturbetrieb.

Auch die Geschichte jedes einzelnen taz-Buchmessenauftritts ist einzigartig. Die Jahreszeiten geben den Takt vor: Noch im Herbst, mit einem Vorlauf von zwei Jahren, beginnen unsere Vorbereitungen mit der Buchung von Hotelzimmern. Im Januar des Veranstaltungsjahres konkretisiert sich die Planung mit der Anmeldung des Standes.

Wenn im Frühjahr die Natur in Gang kommt, legen die Vorbereitungen für Frankfurt eine Pause ein – die Buchmesse in Leipzig hat Vorrang. Direkt danach planen wir den Stand in Frankfurt, während noch die letzten Videos vom taz lab, unserem großen taz-Kongress, geschnitten werden.

Jedes Jahr eine Mammutaufgabe

Personal wird angefragt, Technik wird gebucht. Und schon ist der Sommer da. Das Programm des taz-Studios, unser Leseort auf der Buchmesse, wird gestrickt.

Nach einer Verschnaufpause in der Sonne geht es in Richtung Herbst – die Aufgaben werden filigraner, der Stand und unser Programm werden finalisiert, Zeitungen werden bestellt, bis am Ende das Personalbriefing und Einpacksessions im Keller die Vorbereitungen komplettieren. Eine Mammutaufgabe, die nur mit der Unterstützung aller Kol­le­g:in­nen aus der Werbeabteilung möglich ist.

Dieses Jahr steht fest: Wir wollen eine eigene Bühne, in Präsenz, nachdem in den letzten Jahren durch die Pandemie die Sichtbarkeit der Au­to­r:in­nen durch Corona beschnitten war. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und unser taz-Studio – jahrelang Leipzig als Standort vorbehalten – nun auch für Frankfurt im Gepäck.

Querschnitt der Literaturneuheiten

Mit 12 taz-Talks präsentieren wir live on stage einen Querschnitt der Literaturneuheiten des Herbstes. Mit dabei sind unter anderem Maja Göpel, Judith Holofernes, Ulrike Herrmann, Jürgen Becker und Christine Koschmieder. Auch feiert der neue Atlas der Globalisierung von LE MONDE diplomatique seinen Einstand.

Bunt wie unsere Buchauswahl sind mittlerweile auch die Blätter, die ich im Besselpark nebenan fallen sehe, wenn ich von meinem Schreibtisch aus einen Blick nach draußen werfe. Der Herbst ist da, das Jahr ist fast vorbei und ein neuer, noch schönerer taz-Stand mit Studio ist fertig. Schauen Sie vorbei und sehen Sie selbst – Literaturinspiration im Studio, druckfrische taz und persönliche Begegnungen inklusive.

Susanne Ruwwe ist Event-Managerin der taz und organisiert, neben vielen anderen Veranstaltungen, die Buchmessen Frankfurt und Leipzig.