G lücksranking, Glücksatlas, Happiness-Index, Städteranking zur Lebensqualität: Es ist offenkundig die Lieblingsbeschäftigung von Forschungsinstituten, Magazinen und Unternehmen, alle paar Wochen aufs Neue die Zufriedenheit der Bür­ge­r*in­nen und die Lebensqualität deutscher Städte zu „messen“. Und – Überraschung – sie verwenden alle unterschiedliche Parameter. Gilt einen Tag Ulm als Nonplusultra, ist zwei Wochen später Erfurt der place to be.

Laut dem Bundesländer-Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL), der am Dienstag vorgestellt wurde, sind die Ham­bur­ge­r*in­nen am glücklichsten. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie demnach am unglücklichsten. Erst in der vergangenen Woche erschien der Monitor Wohlbefinden 2024 des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, wonach die höchsten Zufriedenheitswerte in Süddeutschland vorherrschen. Dem SKL-Glücksstädteranking von Ende Mai zufolge waren wiederum die Kasseler am glücklichsten. Die Haupt­städ­te­r*in­nen landeten auf Platz 37. Beim Städteranking des Wirtschaftsinstituts Prognos aus dem Juli hat Ulm die höchste Lebensqualität. Und so geht es munter endlos weiter.

Auf eines scheint man sich bei den Sinnlos-Wohlfühl-Rankings fast immer einigen zu können: Berlin ist der Loser – zumindest bei deutschen Rankings. Bei internationalen hingegen, wie dem des britischen Magazins Time Out, landete Berlin Anfang des Jahres auf Platz 3 der 50 „best cities in the world 2024“. Nur Kapstadt und New York rangierten davor.

Berliner sind unzufriedener als der Bundesdurchschnitt

Beim Glücksatlas von Dienstag hingegen belegt Berlin nur Platz 15. Die Zufriedenheit der Ber­li­ne­r*in­nen liegt hier unter dem Bundesdurchschnitt und noch hinter Brandenburg. Insbesondere bei der Arbeit und dem Einkommen ist die Unzufriedenheit hoch. „Die hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere die Mietpreise, belasten die Einkommenszufriedenheit der Berliner stark“, heißt es.

Ganz richtig: Der Döner um die Ecke ist teuer, der Job fürchterlich entlohnt und die Miete meiner Neuköllner Mietwohnung unbezahlbar. Aber für diese Erkenntnis brauche ich nicht das zigste Ranking in diesem Jahr.

Diese massenhaften Städte-, Glücks- und Tralala-Rankings sind der Gipfel des Quantifizierungswahns. Man kann und muss nicht alles messen. Sie sind ein Paradebeispiel für simplifizierte Vergleiche, die dazu dienen … ja, wozu eigentlich? Doch nur, um verbitterten Klein­städ­te­r*in­nen ihren November-Blues zu versüßen, indem man ihnen vorgaukelt: Ihr seid die Glücklichsten.