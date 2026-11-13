Underdogs faszinieren die Menschen. Besonders dann, wenn aus einem scheinbar einmaligen Zufallserfolg eine ganze Serie wird. Eine Serie wie die der Amateur-Basketballerinnen des TuS Neukölln. Völlig überraschend besiegten die Südberlinerinnen in der ersten Runde des DBBL-Pokals die Zweitligamannschaft ChemCats Chemnitz (57:51) und anschließend die ebenfalls zweitklassigen Vimodrom Baskets Jena (59:52) in Runde 2.

„Die Halle war so voll wie lange nicht mehr. Da haben die Fingerspitzen angefangen zu kribbeln, weil das echt cool war. Dabei waren unsere Chancen, in die nächste Runde zu kommen, eigentlich nicht groß“, sagt Spielmacherin Johanna Hirmke vor der anstehenden dritten Runde.

Die Südberlinerinnen hatten letzte Saison nach einer ungeschlagenen Hinrunde die Regionalligameisterschaft gewonnen und sich damit erstmals für den DBBL-Pokal qualifiziert. „Wir sind ein sehr gut eingespieltes Team, das ist unsere Stärke“, erklärt Hirmke. „Außerdem sind wir im Schnitt etwas erfahrener als andere Teams. Im Spiel macht uns das manchmal abgezockter als unsere Gegnerinnen.“

Als Drittligameisterinnen war dem Team von Chefcoach Jan Michaelis zudem ein Platz in Liga 2 sicher gewesen. Doch auf die anfängliche Aufstiegseuphorie folgte der Dämpfer. Der TuS Neukölln kann sich keinen Aufstieg leisten und musste verzichten. Stattdessen stiegen die zweitplatzierten Konkurrentinnen aus Hamburg auf. „Emotional waren wir durch die Meisterschaft schon sehr gehypt, und viele von uns konnten sich den Aufstieg aus Liebe zum Basketball sehr gut vorstellen“, erzählt Hirmke.

Aufstieg zu teuer

Doch die Konfrontation mit der Realität habe den Spielerinnen schnell klargemacht, dass ein Aufstieg schlicht zu teuer sei. „Eine Saison in Liga 2 kostet ungefähr 40.000 bis 50.000 Euro mehr. Wir bräuchten eine größere Halle, viel mehr Technik, neue Anzeigetafeln und mehr Personal“, erklärt Janina Schmucker, Basketball-Abteilungsleiterin beim TuS. „Realistisch gesehen wäre der Schritt in die zweite Liga für uns überhaupt nicht stemmbar gewesen.“

 Realistisch gesehen wäre der Schritt in die zweite Liga für uns überhaupt nicht stemmbar gewesen Janina Schmucker, Basketball-Abteilungsleiterin

Die hohen Anforderungen an Aufsteiger sind für viele unterklassige Mannschaften problematisch. Das gilt auch für Zweitligaklubs. Deren drei bestplatzierte Teams – die Wings Leverkusen, der VfL Bochum und die drittplatzierten Veilchen Göttingen – hatten letzte Saison alle auf ihr Aufstiegsrecht in die Bundesliga verzichtet. Als Grund nannten sie eine kaum zu bewältigende größere finanzielle Belastung. Den Sprung ins Oberhaus machte deshalb am Ende niemand.

Probleme bei der Professionalisierung

Laut DBBL-Geschäftsführer Anton Hefele sei es zwar unbefriedigend, wenn Meisterinnen ihre Aufstiegschance nicht wahrnehmen können, es gehe aber darum, den Frauenbasketball zukunftsfähig auszurichten.

Doch viele der Klubs kommen mit der Professionalisierung nicht hinterher. Trotz des Frauenbasketball-Booms sind die meisten Vereine weiterhin auf ehrenamtliche Mithilfe angewiesen. Beim TuS Neukölln gibt es in der Frauenbasketball-Abteilung gerade mal eine festangestellte Trainerin. Das sei aber auch Teil der Philosophie des Vereins, erzählt die seit 25 Jahren im Klub tätige Schmucker. „Andere Vereine in Berlin sind sicher ein bisschen professioneller aufgestellt. Dafür sind wir sehr sozial eingestellt. Bei uns soll Geld nie das Problem sein, dass jemand nicht dabei sein kann.“

Spielerinnen werden nicht bezahlt

Auch die Spielerinnen des Kiezklubs werden nicht bezahlt. Fast alle von ihnen sind ohnehin voll berufstätig oder studieren. Basketball ist für sie eher ein Hobby. „Wir spielen hier just for fun“, sagt Teamkapitänin Julia Knopf. „Wir trainieren nur zweimal die Woche, das ist sogar für die Regionalliga wenig. Und selbst da wird es manchmal schwierig wegen der Berufstätigkeit, besonders für die sechs Mütter im Team.“ Auch deshalb sei für viele der 13 Spielerinnen ein Aufstieg mit weiten Auswärtsfahrten nicht wirklich in Betracht gekommen.

Am DBBL-Pokal wollte das Neuköllner Team trotzdem teilnehmen. „Wir haben gesagt: Wenn wir jetzt schon nicht aufsteigen, warum dann nicht einfach mal diesen Bundesliga-Pokalwettbewerb mitspielen und das Feeling austesten“, sagt Schmucker. Und das scheint voll da zu sein. „Wenn ich gegen bessere Teams spiele, spiele ich persönlich auch immer automatisch besser“, erklärt Hirmke.

Das wird am Samstag in der heimischen Jahn-Sporthalle auch nötig sein, um die Osnabrückerinnen in Runde 3 zu besiegen. „Osnabrück ist extrem stark, auch für die zweite Liga extrem stark. Das wird schon schwierig“, lautet Schmuckers Einschätzung. Aber je schwieriger der Weg, desto größer ist bekanntlich der mögliche Lohn. Im Achtelfinale des DBBL-Pokals stand noch nie ein Amateurteam.