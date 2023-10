Atommüll in Frankreich : Bure wird Endlager

Das französische Verfassungsgericht erlaubt, in dem Weiler ab 2035 unterirdisch Atommüll zu lagern. Das geschieht trotz vieler Proteste der Anwohner.

PARIS taz | Der französischen Regierung fällt ein Stein, oder besser gesagt ein Betoncontainer, vom Herzen. Das französische Verfassungsgericht, der Conseil constitutionnel, dem der frühere Premierminister Laurent Fabius vorsteht, hat am Freitag eine bedeutsame Entscheidung für das ungelöste Problem der Entsorgung hochradioaktiver Rückstände aus den französischen Atomkraftkraftwerken getroffen. Nach Ansicht der neun Verfassungsrichter steht dem sehr umstrittenen Projekt CIGEO der staatlichen Behörde ANDRA in Bure aus gesetzlichen Gründen nichts im Wege.

Das heißt: Trotz des lokalen Widerstands der Bevölkerung und trotz aller Proteste von Umweltschutzorganisationen seit dem Beginn der Diskussionen um die unterirdische „Endlagerung“ vor 30 Jahren darf in Bure der Bau einer unterirdischen Anlage zur Lagerung der verbrauchten Brennstäbe in einer Tiefe von 500 Metern demnächst beginnen. Der Weiler liegt etwa 200 km von der deutschen Grenze in Ostfrankreich.

In seinem Urteil erwähnt das Gericht allerdings auch ausdrücklich die Rechte kommender Generationen. Das ist in der Weise für die französische Rechtsprechung ein juristisch bedeutsames Novum.

Der Gesetzgeber müsse nämlich bei solchen sehr langfristigen Lösungsvorschlägen darauf achten, dass „die gewählte Antwort auf Bedürfnisse der Gegenwart nicht die Fähigkeit zukünftiger Generationen oder anderer Völker, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, schädigen“, sagen die drei Frauen und sechs Männer des Conseil constitutionnel.

Ein Präzedenzurteil

Im Fall des vorliegenden Projekts in Bure jedoch meinen sie, dass die Forderung von nachhaltigen Vorsichtsmaßnahmen für die nachfolgenden Generationen ausreichend respektiert werde. Für die CIGEO-Gegner, die vor dem Verfassungsgericht geklagt hatten, stellt das Urteil eine Niederlage dar. Die Interessen der kommenden Generation werden dennoch erstmals verankert. In anderen Konflikten um ökologische Streitfragen können sich Widerstandsbewegungen nun auf dieses Präzedenzurteil beziehen.

Bislang steht in Bure seit dem Jahr 2000 ein Testgelände der ANDRA mit einem unterirdischen Laboratorium, auf dem noch kein Atommüll vergraben wurde. Falls nun mit dem Bau begonnen werden sollte, könnten frühestens ab 2035 hochradioaktive Rückstände in diesen als geologisch stabil bezeichneten Erdschichten „endgelagert“ werden. Für die Gegner sind die mittel- und langfristigen Risiken dieser Entsorgung zu hoch. Außer Frankreich haben nur Schweden und Finnland die Absicht, ihren Atommüll in unterirdischen Gesteinsschichten zu vergraben.