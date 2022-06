+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : Lage in Luhansk „schwierig“

„Die Besatzer üben starken Druck aus“, sagte Selenski bei einer Ansprache in Bezug auf die Kämpfe in Luhansk. In Charkiw sollen 15 Zivilisten ums Leben gekommen sein.

Lyssytschansk und Sjewjerodonezk bald abgeschnitten?

Die russischen Streitkräfte könnten nach Angaben des ukrainischen Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch nach der Einnahme der Ortschaft Metjolkine die Städte Lyssytschansk und Sjewjerodonezk von den ukrainisch kontrollierten Gebieten abschneiden. „Die Gefahr eines taktischen russischen Sieges ist gegeben, aber sie haben es noch nicht geschafft“, sagt er in einem online veröffentlichten Video. (rtr)

Selenski spricht von schwieriger Lage in Luhansk

Der ukrainische Präsident Selenski bezeichnet die militärische Lage in der Region Luhansk als sehr schwierig. „Die Besatzer üben starken Druck aus“, sagt er in einer Videoansprache unter Anspielung auf die russische Armee. (rtr)

Lindner: Deutschland ist Russland nicht hilflos ausgeliefert

Deutschland ist nach Darstellungen von Finanzminister Christian Lindner trotz „der Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise“ Russland nicht hilflos ausgeliefert. „Nein, Putin hat uns nicht in der Hand, sondern wir sind die Gestalterinnen und Gestalter unseres Schicksals“, sagt er im ZDF. Deutschland könne seine Energieversorgung diversifizieren, andere Lieferketten schließen und frei handeln. Zudem könne man heimische Gas und Ölvorkommen nutzen. (rtr)

Gouverneur: 15 Zivilisten in Charkiw ums Leben gekommen

In der Region Charkiw sind nach Darstellung des ukrainischen Gouverneurs heute mindestens 15 Zivilisten durch russischen Beschuss ums Leben gekommen. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor. (rtr)

Biden will sich für Getreide-Exporte einsetzen

US-Präsident Joe Biden will sich für Getreide-Exporte aus der Ukraine einsetzen. Es werde nach einer Möglichkeit gesucht, um das Getreide auszuführen, sagt ein Sprecher des Weißen Hauses. „Nennen wir es beim Namen, (Putin) setzt Lebensmittel als Waffen ein.“ Rund 20 Millionen Tonnen Getreide können aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen nicht abtransportiert werden, da sie von der russischen Marine blockiert werden. Die Ukraine ist einer der weltweit größten Getreide-Exporteur. Millionen Menschen in ärmeren Ländern droht wegen des Exports-Stopps Hungersnot. (rtr)