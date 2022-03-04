Неделя войны в Украине : Никто не сдается

Ночные взрывы. Воздушная сирена. Сотни тысяч эвакуированных. Бои на окрестностях Киева. Столица Украины пережила первую неделю войны.

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Київ taz | Ровно неделю назад началось полномасштабное вторжение России в Украину, позади 7 страшных ночей. Кто-то все эти ночи проводит в убежищах. Кто-то все еще пытается выехать из страны. Вчера прозвучала официальная цифра – уже более 1 млн человек стали беженцами в странах ЕС.

Женщины с детьми бегут как только могут – на машинах, на автобусах, на поездах и пешком. Государственные структуры и люди, которые хоть как-то могут помочь им спасти жизни, работают как слаженный механизм.

За эту неделю Киев очень изменился. Еще совсем недавно оживленный и динамичный город, который даже многие называли Новым Берлином, затаил дыхание. Только сирены воздушной тревоги и днем, и ночью воют.

С наступлением комендантского часа в 20:00 город погружается во тьму, а на пустынных улицы можно встретиться бойцов территориальной обороны, которые патрулируют улицы в поисках диверсантов. Все люди, которые без специального разрешения находятся во время комендантского часа на улицах, автоматически считаются диверсантами и подлежат ликвидированию. Поэтому все въезды и выезды из Киева, как и дороги внутри города, и днем, и ночью усеяны импровизированными блок-постами. Строго и внимательно проверяется каждая машина.

Разрушенные квартиры

Накануне вечером в центр Киева вновь летели российские ракеты. Очевидно, целью оккупационных войск было министерство обороны, но украинская система противовоздушной обороны сбила эти ракеты. Однако обломки сбитых ракет упали возле железнодорожного вокзала Киева, где в эти минуты происходила эвакуация. Никто не пострадал, поезда не перестали отправляться, но людей это очень напугало. Это были не единственные взрывы за прошедшую ночью, которые слышали киевляне.

Где-то со стороны Беларуси на северных подъездах к Киеву уже которую ночь идут бои. Небольшие пригородные города Гостомель, Буча и Ирпень продолжают стираться с лица земли российской армией. „Я даже не знаю, существует ли еще мой дом, моя квартира. После эвакуации у меня не осталося связи с соседями“, – написала одна знакомая, которая недавно купила квартиру в уютном жилом комплексе в Буче.

Другому знакомому повезло меньше, их квартиры больше нет, ее уничтожили российские ракеты. Это произошло несколько дней назад, когда он вывозил жену с ребенком в сторону Польши.

„Вчера мой крестник написал мне, что ему нужна собака, породы шнауцер. „Я очень-очень хочу ее“, – написал он мне из своего дома в Киеве. Это был первый раз, когда я заплакала за последнюю неделю“, – рассказывает журналистка Анна Чорноус, которая также последние провели в бомбоубежище. Да, теперь в Киеве вместо ночной жизни есть только подземная.

В своем утреннем обращении мэр Киева Виталий Кличко, как обычно, подбодрил и похвалил киевлян, что они мужественно пережили еще одну ночь. „Ситуация сложная, но контролированная“, – подчеркнул он. Никто не погиб, никто не пострадал от ночных налетов. На фоне новостей, которые приходят из Харькова и Мариуполя, это, можно сказать, очень хорошие новости.

Да, продуктов и медикаментов все так же мало, но утром удалось купить свежий хлеб, сливочное масло и немного питьевой воды, но это уже тоже хорошие новости. В городе также есть электричество, отопление, водоснабжение и интернет. Если бы не российские ракеты в небе и не танки на подъездах к Киеву, то, можно было бы думать, что все как обычно.

Проблему с недостатком лекарств помимо городских властей решают также волонтеры. Некоторые аптеки просят всех, кто может, выйти и продавать лекарства людям, потому что многие фармацевты сами эвакуировались.

Киевлянка Людмила Янкина, столкнувшись с проблемой отсутствия необходимых медикаментов, решила сама организовать такой координационный центр. Она сама составила списки лекарств, обзвонила склады в разных точках города, и под звуки взрывов ездит собирает их, а потом раздает нуждающимся людям.

Киев становится крепостью

„Тот, кто запускает ракеты по твоему городу абсолютный психопат, и ты понимаешь, что безопасного места у нас теперь нет вообще. Зато! Сегодня абсолютно все лекарства, по которым ко мне поступил запрос были доставлены онкобольным, больным деткам и пожилым людям. В моей памяти запечатлелась бабушка с диабетом, катарактой и плохим слухом, которая осталась почти сама на всю девятиэтажку, седьмой этаж, домофон не работает и лифт в аварийном состоянии“.

Киев становится похожим на крепость. Каждый старается обезопасить себя как может, но и готовится дать отпор. Очереди на запись в территориальную оброну не уменьшаются, тысячи мужчин и женщин ждут своей очереди в мобилизационных центрах. Десятки тысяч добровольцев уже получили оружие и выполняют различные задания в своих подразделениях.

Активист Костя рассказывает о своем опыте в терробороне: „Люди здороваются и благодарят, стараются морально поддержать. Они смотрят прямо в глаза, когда это говорят. И я вижу в них одновременно и боль, и надежду. После такого мы не можем их подвести. У нас нет права на поражение“.

Про надежду говорит и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, никто не верил в то, что Украина сможет противостоять российской армии. „Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто – ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил – это мы с вами“. Президент Владимир Зеленский уже назвал эту российско-украинскую войну Отечественной.

Впереди еще много испытаний, потерь и боли, говорят украинские политики, это понимают и обычные люди. Но уверенность в том, что Украина выстоит с каждым днем у украинцев только растет, что подтверждают не только опросы и разговоры на кухне, но и единство украинцев в эту трудную для страны минуту.