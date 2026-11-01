Jetzt in der Verlosung Tickets für „Harald Naegeli - Der Sprayer von Zürich“

Im Rahmen der Filmreihe "Galerie Straße - Streetart revisited" zeigt das BrotfabrikKino am Freitag, 20.11. um 19.00 den Film Harald Naegeli - Der Sprayer von Zürich".

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Sprayer“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 18.11.2026 um 10:00 Uhr.

Der Schweizer Künstler Harald Naegeli wurde Ende der 1970er-Jahre als „Sprayer von Zürich“ weltweit bekannt. Er kritisierte mit seinen Graffitis das monotone Stadtbild Zürichs, aber auch die Politik und den Umgang mit der Umwelt.

Regisseurin Nathalie David versteht ihren Film als eine Hommage an den Rebellen und Utopisten, der einerseits verklagt und im Gefängnis saß, andererseits mit dem Kunstpreis der Stadt Zürich ausgezeichnet wurde.

🐾 Das BrotfabrikKino verlost mit der taz 1x2 Freikarten für den Film „Harald Naegeli - Der Sprayer von Zürich ” im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited”.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Sprayer