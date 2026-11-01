Jetzt in der Verlosung Tickets für den Film „Optische Schreie“ zu gewinnen

Im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited” zeigt das BrotfabrikKino am Freitag, den 13. November um 19.00 Uhr, den Film „Optische Schreie“ von Lovorka Peric-Hassler.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Schreie“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 11.11.2026 um 10:00 Uhr.

Die Filmemacherin präsentiert ihre Dokumentation über den Aachener Wandmaler Klaus Paier. In seinen Bildern nahm er Stellung gegen Faschismus, Atombedrohung oder Apartheid. Einige seiner Motive stehen heute unter Denkmalschutz.

Der Film beleuchtet den Zeitgeist der 1970er- bis 1990er-Jahre sowie die kontroversen Reaktionen auf Paiers Werke: von der Übermalung seiner Wandbilder bis hin zu ihrer Würdigung als Denkmäler.

🐾 Das BrotfabrikKino verlost mit der taz 1x2 Freikarten für den Film „Optische Schreie” im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited”.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Schreie