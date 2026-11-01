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Jetzt in der Verlosung Tickets für den APPLAUS-Award 2026 in Potsdam zu gewinnen

Der APPLAUS-Award, ein Preis für Clubs und Konzertreihen, wird am 24. November 2026 im Waschhaus Potsdam verliehen - die taz verlost 2x2 Tickets für die Preisverleihung.

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Zu sehen ist eine Band auf einer Bühne. Eine Person ist am Schlagzeug und zwei an einer E-Gitarre, eine von ihnen singt zusätzlich am Mikrofon.
Der Abend verspricht ein abwechlungsreiches Programm

Foto: Michelle Dynio

Am 24. November werden beim APPLAUS-Award im Waschhaus Potsdam herausragende Clubs und Konzertreihen aus ganz Deutschland ausgezeichnet.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Applaus“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 18.11.2026 um 10:00 Uhr.

Die Preisverleihung wird von Grußworten aus Politik und Kultur sowie Laudationen von Persönlichkeiten aus der Livemusikbranche begleitet. Durch den Abend führt Moderatorin Kathrin Wosch.

KAMA Orchestra, SO SORRY, Kapa Tult und Sofa Queen sorgen für musikalische Highlights zwischen Jazz, Pop und Clubsounds. Ein Abend für die Clubkultur!

🐾 Die Initiative Musik verlost mit der taz 2x2 Tickets für den APPLAUS-Award.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Applaus

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