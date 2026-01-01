taz panter Talk über unabhängige Medien Wie erfahren wir, was in Russland wirklich passiert?

Russland schottet sich zunehmend ab. Unabhängige Journalist:innen und Wissenschaftler:innen werden verfolgt, Medien verboten und der Zugang zu Daten eingeschränkt. Wer kritisch berichtet oder forscht, riskiert lange Haftstrafen. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen noch ein differenziertes Bild der russischen Gesellschaft zeichnen – jenseits staatlicher Propaganda und des Blicks auf die politische Führung?

Wann: Di., 15.12.2026, 18.30 Uhr Einlass: 18.00 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Einen solchen Einblick ermöglicht das Projekt „Unser Fenster nach Russland“ der taz panterstiftung. Seit 2023 macht es Recherchen unabhängiger russischer Medien einem deutschsprachigen Publikum zugänglich und unterstützt zugleich kritischen Journalismus im Exil.

Auch die Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen arbeitet daran, neue Informationsquellen über Russland zu erschließen. Mit dem Projekt „Unlocking the Black Box Russia“ entwickelt sie gemeinsam mit unabhängigen Medienschaffenden und Forschenden digitale Infrastrukturen für Recherche und Datenanalyse. Im August 2026 wurde die Forschungsstelle selbst von den russischen Behörden als „unerwünschte Organisation“ eingestuft.

Im taz Talk diskutieren Journalist:innen, Forschende und Datenexpert:innen: Was können wir heute noch über Russland wissen? Wie arbeiten Medienschaffende und Forschende trotz Repression und Zensur? Welche neuen Möglichkeiten eröffnen digitale Technologien? Und wie lässt sich über ein Land berichten, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, ohne seine Gesellschaft auf den Kreml zu reduzieren?

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Im Gespräch:

🐾 Susanne Schattenberg ist Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen.

🐾 Mikhail Danilovich ist russischer Journalist und Gründer des unabhängigen Medienprojekts The New Tab (Novaya Vkladka).

🐾 Arnold Khachaturov ist Leiter des Datenteams bei Novaya Gazeta Europe und Gründer des Center for Data and Research on Russia.

🐾 Tamina Kutscher ist freie Journalistin und Slawistin. Sie moderiert diesen Talk.

Eine gemeinsame Veranstaltung der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und der taz panterstiftung.

Das Projekt „Unlocking the Black Box Russia“ wird vom Auswärtigen Amt im Rahmen des Programms zum Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland (ÖPR) gefördert.