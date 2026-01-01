Politik und Aktivist:innen im Gespräch Schutz von Menschenrechtsverteidiger:innen

Für viele Menschenrechtsverteidiger:innen, die von Krieg und Verfolgung bedroht sind, ist Deutschland – und insbesondere Berlin – seit Jahren ein sicherer und freier Zufluchtsort, an dem sie arbeiten und neue Kraft schöpfen können. Die Geschichte der Stadt gibt Hoffnung und ist Inspiration, und die vielen verschiedenen Diasporagemeinschaften bieten ein Stück Heimat.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 13.11.2026, 09.30 Uhr Einlass: 09.00 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Doch ähnlich wie viele andere Geflüchtete, haben Menschenrechtsverteidiger:innen oft keine langfristigen Perspektiven, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Nicht wenige sind bedroht von transnationaler Repression. Sie erleben, dass ihre Expertise und ihre Erfahrungen hier wenig zählen.

Wie können wir als Zivilgesellschaft Menschenrechtsverteidiger:innen im Exil dabei unterstützen, in Berlin Sicherheit und Stabilität zu finden, und welche Vorteile ergeben sich für unsere Gesellschaft, wenn wir diesen Menschen Gehör schenken und ihnen helfen, sich hier zu integrieren?

Das Civil Society Forum lädt ein, über Möglichkeiten der Unterstützung und Zusammenarbeit zu diskutieren.

Hier zur Veranstaltung anmelden.

Im Gespräch:

🐾 Jian Omar ist Sprecher für Migration, Partizipation und Flucht der Fraktion der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus.

🐾 Ayaz Kado ist kurdischer LGBTIQ Aktivist.

🐾 Basma Mostafa ist Journalistin aus Ägypten und Sprecherin der Koalition gegen transnationale Repression in Deutschland.

🐾 Shaza Alrihawi ist syrische Aktivistin für die Rechte von Staatenlosen.

Es werden weitere Menschenrechtsverteidiger:innen aus dem Saal an der Diskussion teilnehmen.

Eine Simultanübersetzung Deutsch-Englisch ist vorhanden.