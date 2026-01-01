taz Talk zu ziviler Seenotrettung Das Schimmern der See

Noch immer ertrinken jedes Jahr tausende Menschen bei dem Versuch, nach Europa zu migrieren, im Mittelmeer. Die europäischen Nationalstaaten haben immer stärker mit Abschottung reagiert, die zivile Seenotrettung sieht sich einer zunehmenden Kriminalisierung gegenüber.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 17.11.2026, 19.00 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

In seinem Graphic Novel „Das Schimmern der See“ schildert Adrian Pourviseh seine Erlebnisse bei einer Rettungsmission im Mittelmeer. Der deutsch-iranische Comiczeichner begleitet seit 2019 die Rettungseinsätze von Sea-Watch e.V. als Übersetzer und Fotograf, zuletzt im Oktober 2026.

Die psychische Belastung der Crew, die Bedrohung durch die sogenannte libysche Küstenwache, die Repressionen der europäischen Grenzpolitik und die Verzweiflung der Menschen in Seenot – „Das Schimmern der See“ ist ein gezeichneter Augenzeugenbericht über den schrecklichen Alltag an den europäischen Außengrenzen und ein lautstarker Aufruf zu mehr Menschlichkeit und gegen das Wegschauen.

Adrian Pourviseh hielt seine Erlebnisse bei Einsätzen der Sea-Watch 3 als illustrierte Tagebucheinträge fest. Sie wurden 2020 im Rahmen der „SW5Y – Fünf Jahre zivile Seenotrettung“ im Frankfurter Weltkulturen Museum ausgestellt.

Nach der Lesung wird es ein Gespräch mit Adrian Pourviseh zu seinen Eindrücken und der Situation im Mittelmeer geben, sowie die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Das Graphic Novel wird vor Ort erhältlich sein. Der Eintritt ist frei, die Spendenempfehlung für die Veranstaltung beträgt 10 – 15 €. Alle Einnahmen tragen zur Arbeit von Sea-Watch e.V. bei.

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Im Gespräch:

🐾 Adrian Pourviseh wurde 1995 in Koblenz geboren. Er studierte Orientwissenschaften in Marburg und Rabat (Marokko), und Entwicklungsökonomie an der Lund University in Schweden. Im Jahr 2015 begann er neben dem Studium als Übersetzer für geflüchtete Jugendliche zu arbeiten.

🐾 Vincent Bruckmann-Levinson ist Redakteur für besondere Aufgaben und Kurator der taz Talks und des taz lab. Er moderiert diesen Talk.