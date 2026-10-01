Jetzt in der Verlosung Der neue Roman von Melanie Levensohn

Eine Frau, der ihr Kind genommen wird. Ein Sohn, den dieses Trauma ein Leben lang begleitet: In ihrem neuen Roman »Deutsches Kind« erzählt Melanie Levensohn vom Schicksal einer zerrissenen Familie – von den Wirren der deutschen Nachkriegszeit bis ins Kalifornien unserer Tage.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Kind“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 26.10.2026 um 10:00 Uhr.

Am 29.10.2026 liest Melanie Levensohn in Berlin aus ihrem neuen Buch.

🐾 Die taz verlost drei Exemplare des Romans.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Kind