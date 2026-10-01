Jetzt in der Verlosung Informiert durch die Woche

Mit dem wöchentlichen tazfrisch Newsletter bleiben Sie stets auf dem Laufenden. Auch in komplexen Nachrichtenlagen stellen wir darin die Themen der Woche übersichtlich für Sie zusammen, laden Sie zu unseren Veranstaltungen ein und verlosen regelmäßig Freitickets für Kulturevents.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Mit der Anmeldung zum tazfrisch Newsletter nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Bei Gewinn werden Sie von uns per Mail kontaktiert. Einsendeschluss ist am 26.10.2026 um 10:00 Uhr.

Unter allen Neuanmeldungen zum tazfrisch Newsletter verlosen wir den Roman „Jugo“ von taz-Autor Ilija Matusko. Ein berührendes Vater-Sohn-Porträt über einen Vater, der als junger Mann nach Deutschland kam, hier eine Familie gründete, in der Gastwirtschaft arbeitete und das Land dreißig Jahre später wieder Richtung Kroatien verließ. Über seinen Sohn, der in Berlin lebt, Schriftsteller geworden ist und im Gästehaus seines Vaters an der Adriaküste Urlaub macht. Und über das Gefühl, nie ganz anzukommen.