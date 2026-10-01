Jetzt in der Verlosung Emma Elisabeth & Reema – The Two Songbirds-Tour

Wie auch viele Singvögel regelmäßig zu ihren Überwinterungsgebieten fliegen, kommen Emma Elisabeth und Reema in diesem Herbst wieder nach Deutschland auf ihre kleine, aber feine ‚The Two Songbirds‘ Tour.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Songbirds“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 23.10.2026 um 10:00 Uhr.

Die zwei von der internationalen Presse gelobten Künstlerinnen aus Schweden und England haben sich dafür ein besonderes Konzept überlegt: Sie kombinieren ihre Stücke zu einem gemeinsamen Programm und begleiten sich darin musikalisch gegenseitig auf der Bühne.

In klassischer Liedermacherinnen Tradition wird mit Gitarre, Klavier und zwei herausragenden Stimmen eine facettenreiche Welt von Hoffnung, Liebe, Trauer und Selbstfindung besungen, die die talentierten Introvertierten für ihr Publikum in ihren Geschichten offenbaren.

Musikmedien adelten Emma Elisabeth mit ihrem Mix aus Indie Pop, Folk Rock und Americana, der sich stark in den 70ern & 80ern verorten lässt, in der Vergangenheit bereits mit Vergleichen zu Stevie Nicks oder Carol King, während Reema sich im Folk mit einem modernen Touch wohlfühlt und mit ihrer glasklaren Stimme als „mutig, ehrlich und wirklich (wirklich) schön“ und „nicht von dieser Welt“ beschrieben wurde. Auch bei ihr liegen nicht weniger namhafte Assoziationen wie zu der kanadischen Musikerin Joni Mitchell nicht fern.

Die erfahrenen Künstlerinnen können bereits jetzt auf beachtliche Karrieren schauen, die die Veröffentlichung mehrerer Studio-Alben und internationalen Live-Tourneen durch Europa, Japan bis nach Amerika beinhalten. Neben Liedern aus ihrer bereits erschienenen Diskografie wird sich laut dem Live-Duo auch das ein oder andere neue Stück in der Songliste wiederfinden.

Es verspricht also ein spannender, abwechslungsreicher und für einige auch ergreifender Abend zu werden oder wie die Briten weitaus praktischer auf ihre trockene, teils etwas morbide Weise sagen: Es wird hier qualitativ richtig was geboten und man trifft im wahrsten Sinne des Wortes „two (song)birds with one stone“!

Die taz verlost 1x2 Tickets für den Tourstopp der "Two Songbirds" am 28.10. im Gibney’s in Berlin

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