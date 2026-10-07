Empfehlungen zur Buchmesse Bücher mit Zukunft

taz FUTURZWEI | Die taz FUTURZWEI-Bestenliste passend zur Buchmesse in Frankfurt. Die Liste wird kuratiert von der taz FUTURZWEI-Redaktion. Mit Beiträgen von Andreas Fanizadeh (taz-Feuilleton-Chefkorrespondent), Dana Giesecke (wissenschaftliche Leiterin FUTURZWEI), Beate Willms (taz-Ressortleiterin Ökologie und Wirtschaft) und Jan Feddersen.

PHILIP MANOW: Spaltungslinien

Gern wird die Fantasie bewahrt, die Linken seien gut und die Rechten böse beziehungsweise andersherum. Die Linken seien Arbeiter und Beamte, die Rechten Besitzbürger und Unternehmer, die Linken kollektivistisch und internationalistisch, die Rechten neoliberal und national. Nun wählen Arbeiter vermehrt AfD, bieten Rechtspopulisten linke Verteilungspolitik an und sowohl Rechts- wie Linkspopulisten sind europaphob. Sind Sie verwirrt? Philip Manow klärt auf! Spaltungslinien. Europas Parteiensysteme und die Dekonsolidierung des Nationalstaats. C.H.Beck 2026 – 173 Seiten, 18,00 Euro

GÜNER YASEMIN BALCI: Heimatland

Bild: Berlin Verlag Sie weiß, wovon sie redet, wenn von »Neukölln« die Rede ist, sie ist nämlich in diesem Berliner Stadtteil aufgewachsen. Und das unterscheidet sie von allen KritikerInnen, die über ihr Buch »rechtes Narrativ« ausrufen – und stets schon qua Mittelschichtsherkunft keine Ahnung haben. Balcı skizziert eine deutsche Wirklichkeit, die sich wie Islamismus, Verwahrlosung und Frauenentrechtung buchstabiert. Es ist das Buch der Zeit, es beschönigt nichts. Absolut rassismusfrei, nix für vulgäre Antifa. (Jan Feddersen) Heimatland. Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie. Berlin Verlag 2025 – 320 Seiten, 24,00 Euro

KRISTINA LUNZ/DÜZEN TEKKAL: Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen?

Bild: Heyne Verlag/Penguin Nach Epstein, Pelicot, Fernandes und angesichts der Un-menge männlicher Gewalt gegen Frauen: 10 Forderungen an die Bundes-regierung, um Frauen besser gegen männliche Gewalt zu schützen. Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen? Für eine Gesellschaft, in der alle sicher sind. Heyne 2026 – 176 Seiten, 16,00 Euro

CAROLIN AMLINGER U. A.: Auserzählt

Bild: Hamburger Institut für Sozialforschung Eine erneuerte „Großerzählung“ soll den Menschen in den liberalen Demokratien (also uns) wieder Sinn, Orientierung und Mut geben. Tja. Es gibt aber keine. Und wenn, dann autoritär und/oder destruktiv. Die Zeitschrift Mittelweg 36 hat auch keine, schafft aber sehr gute Orientierung in dieser Problemlage. Auserzählt. Narrative vom Ende und das Ende der Narrative. Mittelweg 36, die Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung 2026 – 14,00 Euro

ANDREAS FOLKERS: Fossile Moderne

Bild: Suhrkamp Verlag Moderne Gesellschaften wären ohne fossile Energie nicht entstanden, ihre Errungenschaften auch nicht. Das notwendige Umgehen mit den Rückständen und Folgen ist viel tiefgreifender als Austausch der Energieformen. Toll geschrieben. (Beate Willms) Fossile Moderne. Eine Naturgeschichte der Gegenwart. Suhrkamp 2026 – 500 Seiten, 28,00 Euro

DIDIER ERIBON: Michel Foucault

Bild: Suhrkamp Verlag Zum 100. Geburtstag des französischen Star-Philosophen erscheint diese sehr spannende Biografie in einer überarbeiteten Neuausgabe. Foucault, der mit nur 57 Jahren an den Folgen einer Aids-Erkrankung starb, gehört zu den bis heute einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts. Eribons Foucault-Porträt vereint neben Ideen- und Wirkungs- auch eine spannende Gesellschaftsgeschichte Frankreichs. (Andreas Fanizadeh) Michel Foucault. Eine Biographie. Suhrkamp 2026 – 640 Seiten, 38,00 Euro

NIKITA TERYOSHIN: Game of Chairs

Ein unbestechlicher Blick hinter die Kulissen von Parteitagen: klug, überraschend und mit feinem Gespür für die Absurditäten politischer Inszenierung. Bilder, die man in Nachrichtensendungen kaum zu sehen bekommt und die mehr über die Praxis der Politik verraten als viele Analysen. Mit einem Essay von Harald Welzer. (Dana Giesecke) Game of Chairs. Vom Glanz und Elend der Bundesparteitage. pupupublishing 2026 – 206 Seiten, 55,00 Euro

ADRIAN DAUB: Was das Valley herrschen nennt

Bild: Suhrkamp Verlag Wie die Tech-Giganten an ihrer Idee einer totalen Herrschaft der KI über Menschen und Gesellschaft arbeiten. Grundlagenlektüre für eine große politische KI-Debatte. Was das Valley herrschen nennt. edition suhrkamp 2026 – 213 Seiten, 18,00 Euro

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