Jetzt in der Verlosung Tickets für Horror-Special beim FAB zu gewinnen

Animierter Nervenkitzel deluxe. Horrorfilme sind im besten Fall nicht nur Schocker, sondern beschäftigen durch ihre gesellschaftskritischen Impulse nachhaltig.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Horror“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 05.10.2026 um 10:00 Uhr.

Zwischen versauerten Ozeanen, kosmischen Mächten, unheimlichen Bahnsteigen und entgrenzter Technologie werden in den kurzen Animationsfilmen des Programms „Alles unter Kontrolle (Versprochen)“ verstörende Bilder möglicher Zukünfte entworfen. Sie erzählen von Entscheidungen mit unabsehbaren Folgen, von Unsterblichkeit als Albtraum und von einer Menschheit, die selbst am Rand des Untergangs noch schnell ein Foto macht.

Mal dokumentarisch, mal absurd, mal düster-komisch verbindet das Programm Science-Fiction mit existenziellem Horror. Ghostborgs, wissenschaftliche Experimente und rätselhafte Wesen treffen dabei auf sehr reale Ängste vor Klimakrise, Gewalt und menschlicher Selbstüberschätzung. Ein Filmprogramm über fremde Welten, die uns erschreckend vertraut vorkommen.

„Alles unter Kontrolle (Versprochen)“ ist eines von insgesamt drei Horror-Specials, die beim 9. Festival of Animation Berlin zu sehen sind. Des Weiteren laufen „Wahrscheinlich ist es nichts“ (Body Horror, Programm II) und „Hier draußen ist nichts Ungewöhnliches“ (Folk Horror, Programm III).

Zudem zeigt das einzige Animationsfilmfestival der Hauptstadt wieder die besten kurzen Animationsfilme der letzten Jahre für Erwachsene und Kinder in diversen Wettbewerben sowie weitere Filmprogramme, darunter auch den iranischen Langfilm „Juliet und der König“. Flankiert wird das FAB durch die kostenlos zugängliche FAB Dimensional Ausstellung in der Betonhalle im silent green.

🐾 Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Horror-Special am 09. Oktober 2026 von 22:30 - 00:00 Uhr im Kino Central in Berlin.

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