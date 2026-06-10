taz Talk über die gegenwärtige Linke Ihr Ernst, Jan Fleischhauer?

Der Journalist, Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer (Focus, ZDF) hält „Linke“ für ein zentrales Problem der Gegenwart. Linke sind schlimm, findet er. Sie waren in Deutschland lange in der Mehrheit und haben schlimme Sachen angerichtet. Jetzt sind sie gottseidank nicht mehr in der Mehrheit, aber immer noch schlimm. Ihr mieser Trick bestünde darin, mit der »Brandmauer« zu verhindern, dass zusammenfindet, was zusammengehört, nämlich eine rechte Mehrheit. Meint er das ernst?

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 06.10.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Ein idealer Gast für „Weiterdenken“ mit taz FUTURZWEI-Chefredakteur Peter Unfried, der die Lage anders beurteilt: Für ihn sind Grüne, SPD und Union liberaldemokratische Parteien, dagegen stehen die Illiberal-Autoritären, die die liberale Demokratie überwinden wollen, das ist die AfD und einige wenige Linke.

In seinem Bestseller „Du bist nicht allein“ macht Fleischhauer auch brilliante Beobachtungen über die Irsinns-Anteile des Journalismus nach moralischem Überlegenheitswahn, die Humor-Polizei, Jan Böhmermann, Jette Nietzard und Heidi Reichinnek. „So schlimm, wie er es gern hätte, ist es gar nicht“, sagt der Soziologe Armin Nassehi.

Na, das wollen wir doch mal sehen.

Zuletzt aber noch einmal Fleischhauer selbst, der anmerkt: „Lieber Peter, sehr schön, sehr schmissig. Mit einem kleinen Fehler: Ich finde Dich und Deine Kollegen doch gar nicht schlimm. Ich halte euch Linke für naiv, für verblasen, für ungeheuer autoritär, also alles in allem für eine Landplage biblischen Ausmaßes – aber schlimm? Wir sehen uns, Dein Jan“.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Ein taz Talk mit:

🐾 Jan Fleischhauer ist Journalist, Kolumnist und Buchautor. Nach 30 Jahren beim SPIEGEL, wechselte er 2019 zum Focus. Seine vielgelesene Kolumne „Der schwarze Kanal“ wird ebenso viel diskutiert. Seit November 2025 agiert Fleischhauer zudem in der Rolle als Gastgeber der ZDF-Sendung „Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer“.

🐾 Peter Unfried ist Chefreporter der taz und Chefredakteur von taz FUTURZWEI, Magazin für Zukunft und Politik. Außerdem Kolumnist und Autor. In der Weiterdenken-Gesprächsreihe trifft er „Leute, die nicht immer dasselbe sagen, sondern ihr Zeug selbstkritisch hinterfragen und dabei auch einen oder mehrere neue Gedanken entwickeln“.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Livestream Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung