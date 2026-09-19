Boulevard der Besten Viel Herzblut für die Genossenschaft

Aus der taz | Es ist zum Jahreshighlight für die taz-Community geworden: Wenn es im Oktober so richtig herbstlich wird, machen sich die Genossenschaftskolleginnen Julia Molin und Lina Kuhr­mann auf den Weg durch das taz-Haus in der Berliner Friedrichstraße.

Aus dem Genossenschaftsbüro in der ersten Etage ziehen sie über die taz-Flure und suchen nach Freiwilligen für den taz-Adventskalender, der den Le­se­r*in­nen seit 2024 die Vorweihnachtszeit versüßt. Hinter jedem Türchen präsentieren taz­le­r*in­nen in Insta­gram-Kurzvideos Preise. Doch auch den Rest des Jahres sind Julia und Lina viel beschäftigt: Julia zeichnet tazzige Illustrationen, und Lina kümmert sich unter anderem um den Social­-Media-Auftritt der Genossenschaft.

Auch Irene Scheda dürfte vielen Ge­nos­s*in­nen bekannt sein, sie ist seit 2004 bei der taz und orchestriert die Verleihung des taz panterpreises und die Genossenschaftsversammlung. Ebendiese Versammlung am 19. September ist auch der Anlass, das Geno-Team hier einmal gebührend zu feiern.

Die Mitgliederversammlung der Genossenschaft

Conrad Geene etwa hat laut eigener Aussage seit 2004 keine Genossenschaftsversammlung verpasst. Er ist seit 2012 im Geno-Team und kümmert sich um die Website und Projektarbeit. Auch Jana Renner ist schon seit mehr als zehn Jahren dabei. Sie hat gemeinsam mit Felix Bouché die Zügel beim Mitglieder-Magazin tazze in der Hand. Drei Mal im Jahr werden dort die Mitglieder mit den wichtigsten Nachrichten aus der Genossenschaft und der taz versorgt.

Tine Pfeiff ist sogar noch länger dabei, seit 1994, und kümmert sich um die Mitglieder. Aiko Schadt wiederum kam 30 Jahre später dazu, sie hat erst noch eine Ausbildung zur Fahrradmonteurin gemacht und schon so manchen ein taz-Tattoo gestochen. Zu Konny Gellenbeck muss an dieser Stelle nicht mehr viel gesagt werden, sie ist die gute Seele und Mitgründerin der Genossenschaft. Last but not least zu erwähnen ist Ferenc Földesi, der seit Februar 2026 die Leitung der Genossenschaft innehat und seine erste taz-Genossenschaftsversammlung mitmacht.

Die genannten Kol­le­g*in­nen haben in den vergangenen Monaten mit viel Herzblut die diesjährige Versammlung auf die Beine gestellt. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Jahr!

Mehr Informationen unter taz.de/genossenschaft