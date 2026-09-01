taz Bundestalk live in der taz Kantine Deutschland im Herbst - wie geht es weiter nach den Wahlen?

Nach den drei Landtagswahlen stellen sich viele Fragen, die über die Landespolitik hinausgehen. Wir besprechen sie im Live-Podcast in der taz Kantine.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 21.09.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Nach der dramatischen Landtagswahl von Sachsen-Anhalt am 6. September haben zwei Wochen später auch Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. Drei Wahlen, die wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Auswirkungen nicht nur aufs politische Tagesgeschäft haben, sowohl in Magdeburg, Schwerin und Berlin, sondern auch für die Bundespolitik.

Dabei steht nicht mehr nur die Frage im Mittelpunkt, welche Machtoptionen sich für die massiv erstarkende rechtsextreme AfD ergeben, sondern auch, ob und wie insbesondere CDU und SPD ihre scheinbar unaufhaltsame Erosion aufhalten können.

In dieser Live-Aufzeichnung des Bundestalk-Podcasts wollen wir die Konsequenzen der Wahlergebnisse insbesondere aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern diskutieren und von da aus den größeren Bogen schlagen: Passiert gerade deutlich mehr als nur eine dauerhafte Neuordnung des bundesrepublikanischen Parteiengefüges? Ist das Endzeitgefühl berechtigt, das die Wahlerfolge der AfD bei vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft auslösen? Sind die demokratischen Parteien in ihrer derzeitigen Verfassung noch verlässliche Partnerinnen beim Versuch, die autoritäre Machtübernahme von rechts zu verhindern? Sind Anti-AfD-Koalitionen programmatisch sehr ungleicher Parteien eigentlich Teil der Lösung oder des Problems? Ist Deutschland noch demokratisch regierbar?

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🐾 Martina Mescher ist Redaktuerin in der wochentaz.

🐾 Anja Krüger ist taz-Wirtschaftsredakteurin.

🐾 Anna Lehmann ist Leiterin des taz-Parlamentsbüros.

🐾 Uwe Rada ist Redakteur im Berlinteil der taz.

🐾 Gareth Joswig ist AfD-Experte aus dem taz-Inlandsressort.

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