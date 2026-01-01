piwik no script img

taz Pop-up-Chor Anders singen mit der taz

Ein Workshop für Menschen ohne Chorerfahrungen, ohne Notenlesen, ohne Hemmungen. Bekannte Melodien mit neuem Inhalt ‒ bei der taz wird anders gesungen.

Drei Vögel sitzen auf einem Liederbuch und singen.
Klassiker mit neuem Inhalt: diese Ohrwürmer gibt es nur bei der taz

Illustration: Julia Molin

Sie singen nur unter der Dusche oder summen leise am Radio mit? Eigentlich singen Sie gerne, aber trauen sich nicht in einen Chor? Dann kommen Sie zum taz Pop-up-Chor – hier brauchen Sie weder Chorerfahrung noch eine brillante Stimme. Noten lesen muss auch niemand können. Alle sind zum Mitsingen eingeladen, keine Hemmungen, keine Hemmschwelle.

Der taz Salon wird 20 Jahre alt, und weil an Geburtstagen ein Ständchen immer schön ist, wollen wir singen: Gemeinsam mit ihnen und – ganz nach taz-Art – anders als die anderen und als wir es gewohnt sind. Klassiker werden gegen den Strich gebürstet, bekannte Melodien und ihre Texte auseinandergenommen und neu zusammengesetzt: Das Gründungsmotto der taz – „Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie“ – ,geschmettert auf die Melodie von „Bella ciao“? Fertig ist der Ohrwurm.

Der Sing-Workshop wird angeleitet von Christian Höffling. Als freiberuflicher Chorleiter in Berlin arbeitet er mit singfreudigen Menschen in diversen Formationen: vom 80-köpfigen Senior:innen-Chor in Köpenick über den schwulen Männerchor „Pet Shop Bears“ bis zum Betriebschor am Amtsgericht Neukölln. Und als taz-Genosse weiß er, wie die taz tickt.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

wochentaz ausprobieren