taz mich nicht an! Hate-Bingo mit taz zahl ich

Die taz im Netz kann dank unseres Solidarmodells „taz zahl ich” jede:r kostenlos lesen. Auch damit man anderer Meinung sein kann. Uns erreichen viele Mails und Kommentare – nicht immer in wohlwollender Absicht.

Hier eine Kostprobe:

🐾 „Kein Geld für dieses linksradikal ausgerichtete Blatt! Auch dass jeder zahlen kann, was er will, ist mir fremd und widerspricht jeglichen marktwirtschaftlichen Prinzipien.“

🐾 „Schön, dass man die taz online lesen kann. Aber dafür auch noch Geld zu verlangen, ist frech!“

🐾 „Die taz ist das sympathischste linke Käseblatt von all den sozialistisch, kommunistischen Toilettenlektüren.“

In unserem Hate-Bingo stellen wir die schönsten und schauerlichsten Hass-Kommentare und Entgleisungen vor. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, denn viel besser als der Hate aus dem Web sind am Ende die schönen, praktischen Dinge aus dem taz Shop!

Wir wollen mit dieser Veranstaltung ein Zeichen setzen: Die taz wird geliebt und gehasst, aber sie ist immer eine unausweichliche Instanz, die niemand missen möchte.