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Gemeinsam das schöne Leben suchen Die Sache mit dem Glück

Glück lässt sich nicht erzwingen. Es kommt wie Katzen: nur freiwillig. Dieser Salon lädt dazu ein, sich auszutauschen: Wo haben wir das Glück gesucht. Und was haben wir gefunden?

Eine Hand bedient einen Kaugummiautomaten. In der Luft schwirren Kaugummikugeln.
Mal sehen, was rauskommt: Beim Kaugummiautomaten entscheidet der Zufall

Illustration: Julia Molin

Viel gesucht, selten gefunden – Glück lässt sich nicht erzwingen. Es kommt wie Katzen: freiwillig oder gar nicht. Man soll kleine Erwartungsbrötchen backen, sagen die Glücksexpert:innen, und vermutlich haben sie recht.

Aber eines ist sicher: Sich mit anderen verbunden zu fühlen, hilft bei der Suche. Deshalb gehen wir neue Wege und laden dazu ein, sich vor Ort auszutauschen über Fragen des Glücks: Wer ist der glücklichste Mensch, den ich kenne? War ich als Kind glücklicher als heute? Macht es glücklich, sich politisch einzumischen?

Intro und begleitet von taz-Redakteurin Friederike Gräff

Mit dabei im Glückssalon:

🐾 der Geist von Michael Schanze und eine Aufwärmübung ganz nach „1, 2 oder 3”

🐾 ein Kaugummiautomat voller Fragen zum Glück, zu denen man sich in kleinen Gruppen austauschen kann

🐾 Sie und ihr alle als Glücksexpert:innen in eigener Sache.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

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