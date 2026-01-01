Gemeinsam das schöne Leben suchen : Die Sache mit dem Glück
Glück lässt sich nicht erzwingen. Es kommt wie Katzen: nur freiwillig. Dieser Salon lädt dazu ein, sich auszutauschen: Wo haben wir das Glück gesucht. Und was haben wir gefunden?
Viel gesucht, selten gefunden – Glück lässt sich nicht erzwingen. Es kommt wie Katzen: freiwillig oder gar nicht. Man soll kleine Erwartungsbrötchen backen, sagen die Glücksexpert:innen, und vermutlich haben sie recht.
Aber eines ist sicher: Sich mit anderen verbunden zu fühlen, hilft bei der Suche. Deshalb gehen wir neue Wege und laden dazu ein, sich vor Ort auszutauschen über Fragen des Glücks: Wer ist der glücklichste Mensch, den ich kenne? War ich als Kind glücklicher als heute? Macht es glücklich, sich politisch einzumischen?
Intro und begleitet von taz-Redakteurin Friederike Gräff
Mit dabei im Glückssalon:
🐾 der Geist von Michael Schanze und eine Aufwärmübung ganz nach „1, 2 oder 3”
🐾 ein Kaugummiautomat voller Fragen zum Glück, zu denen man sich in kleinen Gruppen austauschen kann
🐾 Sie und ihr alle als Glücksexpert:innen in eigener Sache.