Gemeinsam das schöne Leben suchen Die Sache mit dem Glück

Viel gesucht, selten gefunden – Glück lässt sich nicht erzwingen. Es kommt wie Katzen: freiwillig oder gar nicht. Man soll kleine Erwartungsbrötchen backen, sagen die Glücksexpert:innen, und vermutlich haben sie recht.

Aber eines ist sicher: Sich mit anderen verbunden zu fühlen, hilft bei der Suche. Deshalb gehen wir neue Wege und laden dazu ein, sich vor Ort auszutauschen über Fragen des Glücks: Wer ist der glücklichste Mensch, den ich kenne? War ich als Kind glücklicher als heute? Macht es glücklich, sich politisch einzumischen?

Intro und begleitet von taz-Redakteurin Friederike Gräff

Mit dabei im Glückssalon:

🐾 der Geist von Michael Schanze und eine Aufwärmübung ganz nach „1, 2 oder 3”

🐾 ein Kaugummiautomat voller Fragen zum Glück, zu denen man sich in kleinen Gruppen austauschen kann

🐾 Sie und ihr alle als Glücksexpert:innen in eigener Sache.