Jetzt in der Verlosung Tickets für „30 Jahre mit Kardeş Türküler“ zu gewinnen

Vom 25. September bis 1. Oktober 2026 wird im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz die 16. Festivalausgabe des Kurdischen Filmfestivals Berlin präsentiert.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Kardes“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 22.09.2026 um 10:00 Uhr.

Der diesjährige Schwerpunkt lautet „Kurden in der Sowjetunion – Zwischen Erinnerung, Identität, Deportation und Erneuerung". Ein Thema, welches mit Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen sowie einem breiten Rahmenprogramm aus Lesungen und Ausstellungen beleuchtet wird.

Am 29. September wird der Film „30 Jahre mit Kardeş Türküler“ im Kino Babylon präsentiert. Eine musikalische und politische Reise eines außergewöhnlichen Kulturprojekts, das 1993 in Istanbul entstand. Der Dokumentarfilm erzählt von 30 Jahren Musik, Begegnungen und Zusammenleben.

Die taz verlost 2x1 Tickets für „30 Jahre mit Kardeş Türküler“ am 29. September im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz .