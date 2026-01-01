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taz Talk zur Abgeordnetenhauswahl Berlin Enteignung als Lösung – oder das Ende von Rot-Rot-Grün?

Die Mietenkrise bestimmt den Wahlkampf, doch die Vergesellschaftungsfrage spaltet die Parteien. Ein taz Talk, wie doch noch ein progressives Bündnis gelingt.

Handbeschriebenes Schild bei einer Demonstration mit der Aufschrift: „Keine Koalition ohne Enteignung“.
Eine Forderung, die in eine politische Sackgasse führt?

Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Die Mieter:innenhauptstadt ächzt unter unaufhörlich steigenden Mieten. Inzwischen ist Berlin eine der teuersten Städte bundesweit – und doch fehlt es noch immer an politischen Antworten, die diese soziale Krise eindämmen. Unter Schwarz-Rot ist drei Jahre lang wenig passiert.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Doch in ihren Wahlprogrammen haben zumindest die Mitte-links-Parteien nun wieder Ideen im Angebot: von der Stärkung des kommunalen Neubaus, über einen neuen Mietendeckel bis hin zu Wohnungswirtschaftsgesetzen mit Sozialquoten für private Vermieter. Vieles davon könnte schon schnell echte Verbesserungen bringen.

Öffentlich im Fokus steht derweil die Frage der Vergesellschaftung. Die Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen & Co enteignen wurde über Jahre verschleppt. Doch während die Linke verspricht, das Vorhaben endlich umzusetzen, stellt sich SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach dagegen, ein Kompromiss scheint kaum vorstellbar.

Knapp eine Woche vor der Berlin-Wahl am 20. September gehen wir den Fragen nach: Wie können sich SPD, Linke und Grüne doch zusammenraufen, ohne den demokratischen Auftrag der Berliner:innen zu ignorieren? Führt die Enteignungsfrage Berlin in eine politische Sackgasse, von der am Ende nur die Konservativen profitieren? Und was bringt eine Enteignung eigentlich?

Im Gespräch:

🐾 Sebastian Schlüsselburg ist Mitglied des Abgeordnetenhauses, ehemals für die Linke, seit 2025 für die SPD.

🐾 Katrin Schmidberger ist Mitglied des Abgeordnetenhauses und Sprecherin für Mietenpolitik für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

🐾 Rouzbeh Taheri ist Neuköllner Direktkandidat der Linken für das Abgeordnetenhaus. Er war Mitgründer und Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen & Co Enteignen.

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🐾 Alle aktuellen taz-Texte zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2026 findest Du in unserem Themenschwerpunkt auf taz.de.

🐾 Unser Tipp: Noch unschlüssig über die eigene Wahlentscheidung? Vielleicht kann der Wahl-O-Mat zur Berlin-Wahl 2026 helfen: taz.de/wahlomat-berlin

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: talk@taz.de

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