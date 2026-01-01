taz Talk zur Abgeordnetenhauswahl Berlin Enteignung als Lösung – oder das Ende von Rot-Rot-Grün?

Die Mieter:innenhauptstadt ächzt unter unaufhörlich steigenden Mieten. Inzwischen ist Berlin eine der teuersten Städte bundesweit – und doch fehlt es noch immer an politischen Antworten, die diese soziale Krise eindämmen. Unter Schwarz-Rot ist drei Jahre lang wenig passiert.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Doch in ihren Wahlprogrammen haben zumindest die Mitte-links-Parteien nun wieder Ideen im Angebot: von der Stärkung des kommunalen Neubaus, über einen neuen Mietendeckel bis hin zu Wohnungswirtschaftsgesetzen mit Sozialquoten für private Vermieter. Vieles davon könnte schon schnell echte Verbesserungen bringen.

Öffentlich im Fokus steht derweil die Frage der Vergesellschaftung. Die Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen & Co enteignen wurde über Jahre verschleppt. Doch während die Linke verspricht, das Vorhaben endlich umzusetzen, stellt sich SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach dagegen, ein Kompromiss scheint kaum vorstellbar.

Knapp eine Woche vor der Berlin-Wahl am 20. September gehen wir den Fragen nach: Wie können sich SPD, Linke und Grüne doch zusammenraufen, ohne den demokratischen Auftrag der Berliner:innen zu ignorieren? Führt die Enteignungsfrage Berlin in eine politische Sackgasse, von der am Ende nur die Konservativen profitieren? Und was bringt eine Enteignung eigentlich?

Im Gespräch:

🐾 Sebastian Schlüsselburg ist Mitglied des Abgeordnetenhauses, ehemals für die Linke, seit 2025 für die SPD.

🐾 Katrin Schmidberger ist Mitglied des Abgeordnetenhauses und Sprecherin für Mietenpolitik für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

🐾 Rouzbeh Taheri ist Neuköllner Direktkandidat der Linken für das Abgeordnetenhaus. Er war Mitgründer und Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen & Co Enteignen.

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