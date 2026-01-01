Jetzt in der Verlosung Tickets für „Chopin - Eine Sonate in Paris“ zu gewinnen

Vorhang auf für den Popstar des 19. Jahrhunderts: Frédéric Chopin! Die 21. Ausgabe filmPOLSKA, die vom 9. bis 16. September in Berlin und Potsdam stattfindet, wird mit der Deutschlandpremiere des Biopics am 9. September um 18:30 Uhr im Filmtheater Colosseum in Anwesenheit des Regisseurs Michał Kwieciński sechs Wochen vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland eröffnet.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Chopin“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 06.09.2026 um 10:00 Uhr.

Wie der polnische Originaltitel CHOPIN, CHOPIN! andeutet, geht es in dem opulenten Ausstattungsfilm um zwei Seiten einer historischen Person – die gefeierte öffentliche und im Kontrast dazu die private, deren Liebesbeziehungen scheitern, die vom Verlust der Heimat geplagt ist und deren tödliche Krankheit sich wie ein Schatten über das rauschhafte Leben in den Salons Europas legt.

„Chopin“ ist im Laufe des Festivals noch weitere zwei Male zu sehen, und läuft im Panorama-Programm. Herzstück von filmPOLSKA ist der Wettbewerb, in dem sieben Filme (allesamt Debüts oder Zweitfilme) um den Hauptpreis konkurrieren. Darunter auch zwei Deutschlandpremieren: das paradokumentarische Drama CAPO von Robert Kwilman über Zwangsarbeit und Ausbeutung aus der Perspektive lateinamerikanischer Arbeiter:innen in Polen und Michał Ciechomskis bildgewaltige, queere, düstere Nationalismus-Dystopie KÖNIGREICH (KRÓLESTWO).

Die taz verlost 2x2 Freikarten für die Deutschlandpremiere von „Chopin“ am 09.09.2026 um 18:30 Uhr im Filmtheater Colosseum.