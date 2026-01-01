taz Talk meets Buchmesse Frankfurt 2026 Demokratie aus moralphilosophischer Perspektive

Susan Neiman widmet sich mit großer Leidenschaft der Frage nach der Bedeutung von Ethik in einer Zeit, die zunehmend von politischer Verantwortungslosigkeit geprägt ist. Wie können wir die von modernen Politikern wie Trump geprägte Realität angemessen benennen? Susan Neiman sieht darin eine Schlüsselfrage, denn unsere Fähigkeit, Widerstand zu leisten, hängt davon ab, wie wir die heutige Zeit beschreiben.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 09.10.2025, 16:00 Uhr Wo: Frankfurt Studio (Foyer, Halle 3.0) Dialogue Stage Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

In ihrem Werk „Nennen wir es böse“ analysiert sie die gegenwärtige Krise der Demokratie aus moralphilosophischer Perspektive und sucht nach ihren Wurzeln. Mit historischem Weitblick zeigt sie auf, wie die Normalisierung von Fehlverhalten das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert und den Zusammenhalt gemeinsamer Werte gefährdet. In einer Ära, in der skrupelloses Streben nach Macht und Reichtum häufig ohne Konsequenzen bleibt, fordert Neiman uns auf, unsere moralischen Grundwerte zu verteidigen – denn sie sind die Basis für die Gesellschaft, die wir uns wünschen.

Zu Gast:

🐾 Susann Neiman ist Moralphilosophin und Direktorin des Einstein Forums in Potsdam. Sie ist in Georgia aufgewachsen und hat neben der amerikanischen auch die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft. Neiman lebt in Berlin-Neukölln.

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🐾 Ulrike Winkelmann ist seit Sommer 2020 Chefredakteurin der taz und moderiert diesen Talk. Zuvor arbeitete sie als Politikredakteurin beim Deutschlandfunk und war lange in leitenden Funktionen für die taz tätig. 2010/11 leitete sie zudem die Politikredaktion der Wochenzeitung der Freitag.