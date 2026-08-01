Jetzt in der Verlosung Tickets für das Komponistinnen*-Festival 2026 zu gewinnen

Welche Musik gehört auf die großen Bühnen? Das unHERd-Festival widmet sich drei Tage lang Komponistinnen* und ihren Werken von der Barockzeit bis in die Gegenwart.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Unheard“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 21.08.2026 um 10:00 Uhr.

Auf dem Programm stehen Konzerte verschiedener Ensembles sowie Vorträge, Workshops und Mitmachangebote rund um Künstlerinnen, deren Musik in der Geschichte lange zu wenig Beachtung gefunden hat.

Denn auch 2026 prägen Werke männlicher Komponisten noch immer die Spielpläne vieler Konzerthäuser. unHERd lädt dazu ein, den Konzertkanon neu zu hören – und Musik zu entdecken, die viel zu lange übergangen wurde.

Die taz verlost 4x2 Tickets für das Komponistinnen*-Festival 2026 im Schloss Britz vom 28.08.-30.08.2026 im Schloss Britz.