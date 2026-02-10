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Jetzt in der Verlosung Tickets für „Schrumpf! Porpoise“ zu gewinnen

Die taz verlost 2x2 Tickets für „Schrumpf! Porpoise“. Ein Ausflug in die Welt der elektronischen Musik mit dem Synthesizer-Trio Lange//Berweck//Lorenz. Für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.

Das Synthesizer-Trio Lange//Berweck//Lorenz.
Ein Ausflug in die Welt der elektronischen Musik: Das Synthesizer-Trio Lange//Berweck//Lorenz.

Foto: Jann Wilken / Grafik © Suse Sebald

Ein Ausflug in die Welt der elektronischen Musik mit dem Synthesizer-Trio. Komm! Wir gehen mit einem Tümmler schwimmen! Allerdings schwimmen wir nicht im Wasser, sondern im Klang.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Porpoise im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 30.09.2026 um 10:00 Uhr.

Zusammen mit dem Trio Lange//Berweck//Lorenz tauchen wir ein in die Welt elektronischen Musik. Mit ihren vielen analogen und digitalen Synthesizern und anderen Musik-Maschinen können sie allerlei Klänge erzeugen, die uns an Wasser, an die Natur oder auch an Roboter erinnern.

Die taz verlost 2x2 Tickets für „Schrumpf! Porpoise“ am 02.10.2026 in Berlin.

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