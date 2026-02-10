Jetzt in der Verlosung Tickets für „Schrumpf! Porpoise“ zu gewinnen

Ein Ausflug in die Welt der elektronischen Musik mit dem Synthesizer-Trio. Komm! Wir gehen mit einem Tümmler schwimmen! Allerdings schwimmen wir nicht im Wasser, sondern im Klang.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Porpoise“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 30.09.2026 um 10:00 Uhr.

Zusammen mit dem Trio Lange//Berweck//Lorenz tauchen wir ein in die Welt elektronischen Musik. Mit ihren vielen analogen und digitalen Synthesizern und anderen Musik-Maschinen können sie allerlei Klänge erzeugen, die uns an Wasser, an die Natur oder auch an Roboter erinnern.

Die taz verlost 2x2 Tickets für „Schrumpf! Porpoise“ am 02.10.2026 in Berlin.