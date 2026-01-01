Jetzt in der Verlosung Tickets für „Schrumpf! Streich“ zu gewinnen

Hören mit den Händen! Zusammen mit dem ensemble mosaik und dem Komponisten Stefan Streich tauchen wir in eine Welt ein, in der das Hören uns leitet. Wir lernen unser Hören zu lenken. Die Flöte tanzt mit dem Cello und ein Streichquartett erkundet die Zwischenräume einer Akkordfolge.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Streich“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 15.09.2026 um 10:00 Uhr.

Hörende Menschen nehmen normalerweise alle Klänge über die Ohren auf. Doch was hören wir, wenn wir die Hände auf die Ohren legen? Stille? Oder doch etwas ganz anderes? Das probieren wir gleich aus! Ein Konzert für Familien über geschlossene und gefilterte Hörräume.

Die taz verlost 2x2 Tickets für „Schrumpf! Streich" am 19.09.2026 in Berlin.