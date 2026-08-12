taz zahl ich im Juli 2026 Nimm zwei gegen rechts

taz zahl ich |Unsere Community wächst weiter: Aktuell leisten 51.552 Menschen einen freiwilligen Beitrag in selbst gewählter Höhe für den Journalismus auf taz.de. Im Durchschnitt zahlen sie 6,61 Euro im Monat.

Im vergangenen Monat kamen 852 Unterstützer:innen hinzu. Das sind etwas weniger als im Juni, da waren es noch mehr als 1.000. Aber deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre: Der liegt bei 655 im Monat. Abzüglich der 309 Beiträge, die gekündigt wurden im Juli, sind unterm Strich also 543 Unterstützer:innen hinzugekommen.

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Die Einnahmen liegen insgesamt bei 359.515 Euro. Davon stammen 343.017 Euro aus regelmäßigen Beiträgen, also monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Zahlungen. Weitere 16.245 Euro kommen über Einmalzahlungen zustande (Paypal, Überweisung, Kreditkarte etc.). Der Juli ist damit bislang der schwächste Monat des Jahres in puncto Einmalzahlungen. Einen Grund zur Sorge gibt es aber nicht, denn solche Schwankungen gehören zu dieser Variante dazu. Mal zahlen Menschen mehr, mal weniger nach dem Lesen einzelner Artikel.

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Aktuell kooperiert taz zahl ich mit „Alles beginnt im Zentrum“, einer Spendenkampagne der MONOM Stiftung, die linke Kultur-, Jugend- und Begegnungsorte finanziell unterstützt. Über einen solidarischen Fonds erhalten soziokulturelle Zentren bei rechten Angriffen, politischem Druck oder gestrichenen Fördergeldern schnell Unterstützung.

Noch bis zum 30. September fließen 50 Prozent aller Einnahmen aus neuen Anmeldungen bei taz zahl ich an die Kampagne, die linke, selbstverwaltete Orte unterstützt und sich für den Erhalt von Freiräumen einsetzt. Hier können Sie mitmachen.

Die taz schreibt, redet und diskutiert für Pluralismus und eine freie, offene Gesellschaft. Der Beitrag zu taz zahl ich wirkt also doppelt: Unterstützer:innen erhalten unsere unabhängige Berichterstattung und stärken zugleich die Zivilgesellschaft vor Ort.