taz-Genoss:innen bitten zur Versammlung Öffentlicher Teil der taz Genoversammlung 2026

taz Genossenschaft | Es ist wieder so weit! Alle taz-Genoss:innen sind herzlich zur Mitgliederversammlung am Samstag 19. September eingeladen. Wer kein:e Genoss:in ist, kannst trotzdem dabei sein, denn der öffentliche Teil der Versammlung ist – genau – offen für Interessierte und Neugierige.

Unter dem Motto „Demokratie. Getragen von Vielen“ lädt der öffentliche Teil der Versammlung zum Sammeln von Eindrücken, Ideen und Infos über die taz und weit darüber hinaus.

Veranstaltungsinfo ■ Wann: Samstag, 19.09.26, ab 13.45 Uhr ■ Wo: Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin ■ Wieviel: Eintritt frei

Das öffentliche Programm

🐾 13.45 Uhr • Die taz-Geno im Deepdive: Vorstellung, Ziele und Projekte der Genossenschaft mit Ferenc Földesi

🐾 14.30 Uhr • taz Hintergrund: Postseitenwende – So geht es weiter mit der taz

Welche Videos zu den Landtagswahlen wir auf Social Media veröffentlichen und warum (Johanna Pichler), wie wir mit KI umgehen (Barbara Junge), die wochentaz weiterentwickeln (Jonas Waack) und unsere neue Newsapp gestalten (Jan Jasper Kosok).

🐾 16.15 Uhr • Diskussion: „Wetten, dass Widerstand?“

Es diskutieren Maximilian Schneller (@maximal.demokratisch politischer Aktivist aus Sachsen-Anhalt) und Rachel Hanf, (CSD-Organisatorin aus Mecklenburg-Vorpommern), Moderation: Anne Fromm (Ressortleitung Reportage & Recherche und taz Vorstand)

🐾 17.30 Uhr • Im Fokus: „Lokal, konstruktiv und jung“

Nachwuchs-Lokaljournalist*innen stellen ihre Ideen zu konstruktiven Formaten und Veranstaltungskonzepte im Lokalen vor. Ein Projekt der taz panterstiftung, moderiert von Gemma Terés Arilla (Leitung taz panterstiftung)

Außerdem zu erleben

🐾 Ausstellung • taz panterpreis 2026

Die sieben Nominierten des taz panterpreises 2026 werden in einer Ausstellung vorgestellt.

Der taz panterpreis steht dieses Jahr unter dem Motto „Unabhängig, kritisch, resilient: Medien von unten“ und wird am 14. Oktober 18.00 Uhr in Hamburg vergeben.

🐾 19.00 Uhr • Live in Conert: Kreuzberger Klarinetten Kollektiv

2009 in der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg gegründet, spielt das 11-köpfige Ensemble ein vielschichtiges Repertoire und bedient sich dabei an klassischer Musik sowie Jazz, Klezmer, Funk und Neuer Musik. Mit acht Bb-Klarinetten, einer Bassklarinette sowie Kontrabass und Schlagzeug, erzeugt die Band einen einzigartigen Sound.

Zwischen erdigen Grooves und feinem Avantgarde-Jazz, tänzelnden Improvisationen und fulminanten Klangwolken bewegt sich das Kollektiv durch Kompositionen verschiedenster Genres, die eigens für das Ensemble komponiert bzw. arrangiert wurden.

Haus-und Hof-Komponist ist dabei der Berliner Musiker und „erste Klarinette“ des Kollektivs Jürgen Kupke, doch auch andere zeitgenössische Musiker und Komponisten aus Berlin, wie Hannes Zerbe, Hermann Keller oder Florian Bergmann schrieben bereits für die außergewöhnliche Besetzung.

🐾 20 Uhr • Hate-Bingo: Das Bingo mit dem taz zahl ich-Team

Die taz im Netz kann dank unseres Solidarmodells taz zahl ich jede*r kostenlos lesen. Auch, damit man anderer Meinung sein kann. Uns erreichen viele Mails und Kommentare – nicht immer in wohlwollender Absicht.

In unserem Hate-Bingo stellen wir die schönsten und schauerlichsten Hass-Kommentare und Auslassungen zusammen. Wer gewinnt, bekommt tolle Preise – viel besser als der Hate aus dem Web sind am Ende die schönen, praktischen Dinge aus dem taz Shop!

Die Veranstaltung will ein Zeichen setzen: Ob die taz im Netz geliebt oder gehasst wird, sie ist eine unausweichliche Instanz, die man nicht missen möchte.