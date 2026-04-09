taz Ostprojekt in Rostock Wetten, dass... die Demokratie gewinnt?!

Aktuell steht die AfD in Umfragen weit vorne. Gleichzeitig ist die Zivilgesellschaft vor Ort die lebendigste der ganzen Republik, sind die Bündnisse so breit wie nie. Wetten, dass die Demokratie gewinnt?, fragten wir bereits beim diesjährigen taz lab – und nun am 4. September in Rostock.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 04.09.2026, 18:30 Uhr Einlass: 18 Uhr Wo: Peter Weiss Haus und im Livestream Doberaner Str. 21 18057 Rostock und parallel im Livestream Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Zum Auftakt berichten Engagierte mit Schnaps von ihren absurdesten Momenten im Kampf gegen Demokratiefeinde und eine träge Verwaltung. Wer kann das toppen? Das Publikum ist gefragt und kann auch eine Wette einbringen.

Im Anschluss sprechen Vertreter:innen der Politik über die politische Zukunft des Landes. Was sind ihre Pläne für eine starke Zivilgesellschaft und wie stellen sie sich auf, um nach der Wahl handlungsfähig zu bleiben?

Es diskutieren für die Zivilgesellschaft:

🐾 Leila Proft ist Sprecherin des Netzwerks „Zusammen bewegen“ und Beraterin für Demokratiestärkung und Extremismusprävention im Landkreis Rostock.

🐾 Michael Steiger leitet den Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern und gilt in Greifswald als „Urgestein der Zivilgesellschaft.“

🐾 Alicja Orlow ist stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins „RAA – Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern.“

🐾 Rachel Hanf ist Poetin, Pianistin, Fotografin und Mitorganisatorin der Christopher Street Days in Grevesmühlen und Wismar.

Es diskutieren für die Politik:

🐾 Julian Barlen ist Fraktionsvorsitzender der SPD in Mecklenburg-Vorpommern und Sprecher für Strategien für Demokratieförderung und Extremismusbekämpfung.

🐾 Hennis Herbst ist Landesvorsitzender der Linken Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft.

🐾 Claudia Müller ist Spitzenkandidatin der Grünen Mecklenburg-Vorpommern, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion der Grünen.

🐾 Kenny Grafenhorst ist Landtagskandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommern aus Rostock.

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Beteiligen Sie sich: Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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