Jetzt in der Verlosung Tickets für Mitmacht 2026 x reCampaign

reCampaign geht in die dritte Runde. Vom 23.-26. September kommen in Berlin Demokratieakteur*innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen, um neue Strategien für die Zukunft unserer Demokratie zu entwickeln.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „reCampaign“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 18.09.2026 um 10:00 Uhr.

An der SRH Berlin University of Applied Sciences in Neukölln entstehen in über 60 Programmpunkten, von strategischen Impulsen über Austauschformate bis zu künstlerischen Beiträgen, neue Ideen und konkrete Antworten auf die demokratischen Herausforderungen unserer Zeit.

Vier Tage voller Workshops, Panels und einem bunten Kunst- und Kulturprogramm.

Die taz verlost 2 Tickets für Mitmacht 2026 x reCampaign.