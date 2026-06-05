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Jetzt in der Verlosung Abos für das Umweltmagazin atmo

Die taz verlost 3 Abos des neuen Umweltmagazins atmo: Ein Jahr lang Fakten, Lösungen und Zuversicht frei Haus!

Mehrere Ausgaben des atmo Magazins liegen nebeneinander.
Das Umweltmagazin, was dem aufgeheizten Klima in Atmosphäre und Gesellschaft entgegentritt Foto: atmo Magazin

Atmo ist das neue Umweltmagazin für die Zukunft. Gegründet 2024 von der ehemaligen Redaktion des Greenpeace Magazins, erscheint atmo sechsmal im Jahr: Gedruckt und digital. Unabhängig und werbefrei. Finanziert ausschließlich von Leser:innen.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „atmo" im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 22.06.2026 um 10:00 Uhr.

Atmo präsentiert Klima, Natur und Menschenrechte als das, was sie sind: die wichtigsten Themen unserer Zeit, die überall hineinwirken. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Atmo legt den Finger in die Wunden, macht aber bei den Problemen nicht halt.

Wo immer möglich, recherchiert die Redaktion Lösungen und Auswege in eine lebenswerte Zukunft mit und erzählt Geschichten des Gelingens. Gibt es Wege aus dem Plastikrausch? Und wie kann so ein Plexit funktionieren? Was ist im Angesicht der Klimakrise gerecht? Und wie schaffen wir neue Natur?

Atmo macht Menschen und Organisationen sichtbar, die sich vom gesellschaftlichen Backlash nicht beirren lassen und mit Mut und Tatkraft vorangehen. Alle zwei Monate. In einem schön gestalteten Magazin, das zum Blättern und Lesen einlädt. Und mit der journalistischen Haltung: Lebensgrundlagen first!

Die taz verlost 3 Jahresabos des atmo Magazins, print + digital.

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