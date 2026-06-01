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taz Talk über Stadtentwicklung Quo vadis, Mehringplatz?

Der Mehringplatz in Kreuzberg gilt seit Langem als Brennpunkt. Auch der Umbau des Platzes hat wenig verändert. Was kann hier also noch getan werden? Eine Podiumsdiskussion der taz beim Kultursommer.

Eine Statue der Siegesgöttin Victoria wird von einem Kran durch die Luft getragen.
Wie soll es weitergehen? Auch Göttin Victoria weiß noch nicht den Weg Foto: dpa | Tim Brakemeier

Armut, Vermüllung, Gewaltdelikte: Einst als Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnungsbaus konzipiert, gilt der Kreuzberger Mehringplatz seit langem schon als „Problemkiez“.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do. 11.06.2026, 17:30 Uhr

Wo: auf dem Mehringplatz, Kreuzberg

Eintritt frei

Dabei ist es nicht so, dass „die Politik“ nichts tut. So wurden bis 2022 über 7 Millionen Euro in die Sanierung des Mehringplatzes gesteckt. Seit 2023 gibt es einen Kiezhausmeister als Kooperationsprojekt zwischen Bezirk, Gewobag und Howoge.

Es gibt Gelder im Rahmen des Aktionsfonds aus dem Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt. Und trotzdem: Gebracht hat es wenig.

Doch woran liegt das? Was kann „die Politik“ dagegen unternehmen? Braucht es mehr Polizei und Sicherheitsdienste? Braucht es mehr Geld? Braucht es mehr Druck auf die landeseigenen Wohnungsunternehmen, denen die zum Teil schwer verwahrlosten Gebäude gehören? Oder ist der Mehringplatz einfach nur ein „failed“ Kiez – und wir lassen es bleiben?

Im Gespräch:

🐾 Sevim Aydin, Sprecherin für Mieten und Wohnen der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

🐾 Markus Liske, Schriftsteller, Publizist, Anwohner des Mehringplatzes und Mitgründer des Revolutionären Anwohner*innen Rats

🐾 Katrin Schmidberger, Sprecherin für Mieten und Wohnen der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus

🐾 Kerstin Wolter, Landesvorsitzende der Linken

🐾 Uwe Rada taz-Redakteur für Stadtentwicklung, und 🐾 Rainer Rutz taz-Redakteur für Inland moderieren diese Veranstaltung

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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