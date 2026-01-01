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taz Queer Talk als Premieren-Party Das neue Jahrbuch Sexualitäten 2026

Das neue „Jahrbuch Sexualitäten” erscheint im Juli 2026 und die Initiative Queer Nations lädt zur Premierenlesung. Mit Texten zu queeren Künsten, der US-Entwickung in puncto Trans und vielen mehr.

Das Cover der neuen Ausgabe „Jahrbuch Sexualitäten” vor einem regenbogenfarbigen Hintergrund.
Im „Jahrbuch Sexualitäten” werden Fragen des Sexuellen im weiteren Sinne thematisiert Foto: Wallstein Verlag

Das „Jahrbuch Sexualitäten” ist eine jährlich erscheinende Veröffentlichung, die verschiedenste Aspekte der Sexualität diskutiert. Dies geschieht aus unterschiedlichsten Perspektiven: Aus – unter anderem – gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, historischen und juristischen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Fr, 10.07.26, 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

In diesem Jahr erscheint die 11. Ausgabe des Periodikums – ein kleines Jubiläum für dieses weltweit gelesene, interdisziplinär sich verstehende Kompendium. Das Buch erscheint im Wallstein-Verlag, Göttingen.

Ermöglicht durch die Initiative Queer Nations, garantiert linienuntreu, ideologiefern und lebensfrisch, diskursstark und sanftmütig zugleich. Motto: Mainstream ist uns fremd, wir machen uns unsere eigenen Köpfe!

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Autorinnen und Autoren der neuen und 11. Ausgabe des „Jahrbuch Sexualitäten”.

Moderiert von:

🐾 Jan Feddersen ist im Vorstand von Queer Nations und taz-Redakteur für besondere Aufgaben.

🐾 Rainer Nicolaysen ist Mitherausgeber des „Jahrbuch Sexualitäten“.

Ein taz Queer Talk in freundlicher Kooperation mit der Initiative Queer Nations.

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Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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