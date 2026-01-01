taz Queer Talk als Premieren-Party : Das neue Jahrbuch Sexualitäten 2026
Das neue „Jahrbuch Sexualitäten” erscheint im Juli 2026 und die Initiative Queer Nations lädt zur Premierenlesung. Mit Texten zu queeren Künsten, der US-Entwickung in puncto Trans und vielen mehr.
Das „Jahrbuch Sexualitäten” ist eine jährlich erscheinende Veröffentlichung, die verschiedenste Aspekte der Sexualität diskutiert. Dies geschieht aus unterschiedlichsten Perspektiven: Aus – unter anderem – gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, historischen und juristischen.
Wann: Fr, 10.07.26, 19:00 Uhr
Einlass: 18:30 Uhr
Wo: taz Kantine und im Livestream
Friedrichstr. 21
10969 Berlin
Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.
Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.
In diesem Jahr erscheint die 11. Ausgabe des Periodikums – ein kleines Jubiläum für dieses weltweit gelesene, interdisziplinär sich verstehende Kompendium. Das Buch erscheint im Wallstein-Verlag, Göttingen.
Ermöglicht durch die Initiative Queer Nations, garantiert linienuntreu, ideologiefern und lebensfrisch, diskursstark und sanftmütig zugleich. Motto: Mainstream ist uns fremd, wir machen uns unsere eigenen Köpfe!
Eine Veranstaltung mit:
🐾 Autorinnen und Autoren der neuen und 11. Ausgabe des „Jahrbuch Sexualitäten”.
Moderiert von:
🐾 Jan Feddersen ist im Vorstand von Queer Nations und taz-Redakteur für besondere Aufgaben.
🐾 Rainer Nicolaysen ist Mitherausgeber des „Jahrbuch Sexualitäten“.
Ein taz Queer Talk in freundlicher Kooperation mit der Initiative Queer Nations.
Empfohlener externer Inhalt
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