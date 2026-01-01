taz Talk meets Jüdisches Museum Berlin Grenzen in Bewegung und territoriale Souveränität

Im Rahmen der Digital Lecture Series „Menschenrechte als letzte Utopie? Migration und jüdische Geschichte“ spricht die Juristin Ayelet Shachar mit der Journalistin Dinah Riese über das spannungsgeladene Verhältnis von Menschenrechten und territorialen Vorstellungen von Souveränität.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di. 21.07.2026, 19 Uhr Wo: nur im Livestream (auf Englisch)

Es geht um die tiefgreifenden Entwicklungen im Feld von Recht und Mobilität sowie um die rechtlichen Strategien, die es ermöglichten, dass sich die Grenze von der Landkarte gelöst hat. Entgegen der verbreiteten migrationspolitischen Behauptung, dass praktikable Lösungen unerreichbar oder unvorstellbar seien, wird Ayelet Shachar rechtliche Antworten vorstellen, mit denen der gegenwärtige Stillstand überwunden werden könnte.

Die Digital Lecture Series „Menschenrechte als letzte Utopie? Migration und jüdische Geschichte“ reflektiert die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Menschenrechte. Vor dem Hintergrund jüdischer Migrationsgeschichte blicken fünf Wissenschaftler*innen gemeinsam mit der Journalistin Dinah Riese aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Entwicklungen des internationalen Flüchtlingsschutzes.

Dabei werden historische Errungenschaften sichtbar, die heute zunehmend in Frage gestellt werden. Welche Erfahrungen aus der Vergangenheit und welche juristischen oder philosophischen Perspektiven können helfen, gegenwärtige Grenzen des Denkens über Migration zu überschreiten? Und wo lassen sich im Hier und Jetzt Ansätze für eine offenere Zukunft finden?

Im Gespräch:

🐾 Ayelet Shachar ist Professorin für Rechtsvergleichung an der University of California, Berkeley, und ist 2026 Gastprofessorin an der Harvard Law School. Sie forscht und lehrt an der Verbindung von Rechtswissenschaften und politischer Theorie und ist spezialisiert auf die vergleichende Untersuchung von Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsrecht. 2019 wurde sie mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz Preis ausgezeichnet und 2024 mit dem Migration & Citizenship Career Achievement Award der American Political Science Association.

🐾 Dinah Riese leitet das Inlandsressort der taz. Davor war sie dort Redakteurin für Migration und Integration. Für ihre Recherche und Berichterstattung zum sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen, Paragraf 219a StGB, wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ihr Interview mit Überlebenden des Anschlags in Halle war für den Reporter:innenpreis nominiert.

Dieser taz Talk wird gefördert von der Berthold Leibinger Stiftung.

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