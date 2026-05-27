Jetzt in der Verlosung Das Buch „Die Unversehrten“

Mit „Die Unversehrten“ gewinnt Ivna Žic den WORTMELDUNGEN-Literaturpreis 2026. In ihrem eindringlichen Essay schreibt sie über die Erkrankung an Long Covid und ein Leben, das im Unsichtbaren geführt wird.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „unversehrt" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 12.06.2026 um 10:00 Uhr.

Vor dem Hintergrund dieser existenziellen Erfahrung reflektiert sie über Themen wie Migration, Kapitalismus und neoliberale Gesundheitspolitik – und über das Schreiben als sorgende Praxis, die eine Verbindung zur Welt aufrechterhält. „Die Unversehrten“ ist soeben im Verbrecher Verlag erschienen.

Die taz verlost 2x „Die Unversehrten“ von Ivna Žic.