piwik no script img

Jetzt in der Verlosung Das Buch „Die Unversehrten“

Die taz verlost 2 Exemplare „Die Unversehrten“ von Ivna Žic. Die Autorin schreibt über das Leben mit Long Covid.

Ivna Žic steht vor einer weißen Wand.
Die Autorin Ivna Žic setzt sich in ihrem Buch tröstend mit der Realität von Long Covid auseinander Foto: Benedikt Schnermann

Mit „Die Unversehrten“ gewinnt Ivna Žic den WORTMELDUNGEN-Literaturpreis 2026. In ihrem eindringlichen Essay schreibt sie über die Erkrankung an Long Covid und ein Leben, das im Unsichtbaren geführt wird.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „unversehrt" im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 12.06.2026 um 10:00 Uhr.

Vor dem Hintergrund dieser existenziellen Erfahrung reflektiert sie über Themen wie Migration, Kapitalismus und neoliberale Gesundheitspolitik – und über das Schreiben als sorgende Praxis, die eine Verbindung zur Welt aufrechterhält. „Die Unversehrten“ ist soeben im Verbrecher Verlag erschienen.

Die taz verlost 2x „Die Unversehrten“ von Ivna Žic.

Keine Verlosung mehr verpassen?

Der tazfrisch-Newsletter berichtet wöchentlich über alles was wichtig ist im linken Medienhaus taz – aktuelle Themen, Ereignisse, Veranstaltungen und Verlosungen.

Einfach hier kostenlos abonnieren und immer informiert sein!

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen