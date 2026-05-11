Jetzt in der Verlosung Freikarten für Berliner Freiluftkinos

Ob lauschig im Innenhof des Künstler:innenhauses Bethanien gelegen, im Open-Air-Theater Rehberge oder im Volkspark Friedrichshain – die Freiluftkinos in Berlin versprechen einzigartige Erlebnisse unter freiem Himmel.

Jede Woche sind Vorstellungen in zwei der drei Kinos in der Verlosung. Die ausgewählten Kinos rotieren wöchentlich.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Name des Kinos“ sowie Ihren Wunschfilm im Betreff an. Einsendeschluss ist am 18.05.2026 um 10:00 Uhr.

Die aktuelle Verlosung läuft für folgende Filme:

■ Freiluftkino Friedrichshain: „Bugonia“ Mittwoch 20.05. 21 Uhr, Einlass ab 20:30 Uhr (Deutsche Fassung), FSK ab 16 Jahren

Okay, die Geschichte dieses perfekten Open-Air-Films geht ungefähr so: Ein Hobby-Imker (Jesse Plemons) entführt eine Mega erfolgreiche Geschäftsfrau (Emma Stone), die er für das Bienensterben, den Zustand seiner Mutter und gleich der ganzen Welt verantwortlich macht. Mit ihrem Verhandlungsgeschick hat er allerdings nicht gerechnet und das rasanteste Schauspielduell der Saison kann beginnen.

■ Freiluftkino Rehberge: „Marty Supreme“ Samstag 23.05. 21 Uhr, Einlass ab 20:30 Uhr (Deutsche Fassung), FSK ab 12 Jahren

Kurz durchatmen und Platz nehmen in der großen, rasanten Filmachterbahnfahrt mit Timothée Chalamet. Marty Supreme ist ein atemberaubendes Meisterwerk, eine rasante und präzise inszenierte Achterbahnfahrt voller lebendiger Charaktere, unerwarteter Wendungen und noch unfassbarerer Momente – ein modernes Märchen über große Ambitionen, die mit der schmutzigen Realität des Alltags und den schäbigen Zwängen des Lebens kollidieren.

🐾 Jetzt gewinnen:

Die taz verlost diese Woche 5x2 Karten für Vorstellungen im Freiluftkino Rehberge und im Freiluftkino Friedrichshain.

🐾 Teilnahme an der Verlosung:

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort den Namen des Kinos sowie ihren Wunschfilm an.

🐾 Einsendeschluss:

Einsendeschluss ist am 18.05.2026 um 10:00 Uhr. Viel Glück!