Jetzt in der Verlosung Freikarten für „Das NEINhorn“

Erleben Sie „Das NEINhorn“ live auf dem Tempelhofer Feld: Pünktlich zum Open-Air-Spielzeitstart der Luftschloss-Bühne präsentiert das ATZE Musiktheater die phantasievolle Inszenierung des Marc-Uwe-Kling-Klassikers.

Teilnahme an der Verlosung​ Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „NEINhorn" an. Einsendeschluss ist am 08.05.2026 um 10:00 Uhr.

Auf seiner Reise trifft das NEINhorn den WASbären, den NahUND, und die KönigsDOCHter, und findet in ihnen widerwillig neue Freunde. Das NEINhorn ist eine freche Geschichte voll Sprachwitz, die jede Botschaft von sich weist. Aber wer weiß, dem einen oder anderen könnten die motzigen Dialoge der Protagonist:innen bekannt vorkommen.

Mehr Informationen zum Spielplan des ATZE Musiktheaters finden Sie hier.

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Die taz verlost 2x2 Tickets für „Das NEINhorn“ am 14.05. auf der Luftschloss-Bühne auf dem Tempelhofer Feld.