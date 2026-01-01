taz Talk über jüdisches Leben „Worüber Juden reden“

Jüdische Menschen sind meist nur zu bestimmten Anlässen in der deutschen Öffentlichkeit präsent. Etwa dann, wenn der Opfer der NS-Verbrechen gedacht wird oder die politische Lage in Nahost eskaliert. Die Realität jüdischen Lebens erscheint dadurch verzerrt.

Wer wissen will, was Juden und Jüdinnen wirklich beschäftigt, wie sie auf sich selbst und dieses Land blicken, muss ihnen zuhören, wenn sie miteinander sprechen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi. 13.05.2026, 19 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Für ihren Interviewband „Worüber Juden Reden“ haben Joshua Schultheis und Mascha Malburg jeweils vier Juden und Jüdinnen für zehn Gespräche zusammengebracht: Jüd:innen, die aus der Ukraine und Russland emigriert sind, und Jüd:innen, deren Familien seit Generationen hier leben. Jüd:innen aus New York oder Tel Aviv, die in Berlin eine Heimat gefunden haben, und Jüd:innen, die ihre ostdeutschen Städte nicht der AfD überlassen wollen. Aschkenasische und misrachische, queere und patrilineare Jüd:innen. Gemeinsam bilden die Interviews ein einzigartiges Kaleidoskop der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland.

Im Gespräch:

🐾 Mascha Malburg hat Politik und Soziologie studiert. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit Hannah Arendts Revolutionstheorie. Seit 2023 schreibt sie für die „Jüdische Allgemeine“ über Politik, Gesellschaft und Religion.

🐾 Joshua Schultheis verantwortet als Redakteur bei der Zeitung „Jüdische Allgemeine“ das Politikressort.

Gemeinsam haben sie den Interviewband „Worüber Juden Reden: Zehn Gespräche aus Deutschland“ verfasst. Das Buch ist beim Verlag Hentrich & Hentrich erschienen.

🐾 Dinah Riese moderiert das Gespräch. Sie ist Leiterin des Inlandsressorts der taz.

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