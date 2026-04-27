Jetzt in der Verlosung Tickets für Opening Weekend Kiezsalon Schloss Britz

Die Kiezsalon-Saison startet in Neukölln im Schloss Britz – einem neoklassizistischen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Am Freitag, 22. Mai 2026, präsentiert das Berliner Duo Andrea Belfi & Jules Reidy, das Folk-Ensemble Susannah Stark & Band aus Glasgow sowie die New Yorker Cellistin und Produzentin alice does computer music.

Teilnahme an der Verlosung​ Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Kiezsalon" sowie das gewünschte Datum im Betreff an. Einsendeschluss ist am 11.05.2026 um 10:00 Uhr.

Am Samstag, 23. Mai 2026 geht es weiter mit der schottischen Sängerin Maggie Nicols, der in Gent ansässigen Ambient-Produzentin Natasha Pirard, der finnischen Saxophonistin Heli Hartikainen und dem Jazz-Ensemble KOOB.

Vor zehn Jahren entstand die Konzertreihe Kiezsalon auf dem fruchtbaren Boden des Berlins der deutschen Nachwendejahre. Heute gilt sie in ihrer Ausrichtung und Kontinuität als einzigartig in der freien Szene der deutschen Musiklandschaft und hat sich als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Musik-Reihen der Stadt etabliert.

Die nomadische Konzertreihe präsentiert in kompakten Vorstellungen ein stilistisch komplementäres Programm und vereint so ästhetische und szenenbezogene Kontraste. So entsteht nicht nur ein Begegnungsraum für unterschiedliche musikalische Ausdrucksformen, sondern auch ein Ort für Gäste mit verschiedensten Präferenzen. Dieses verbindende, integrative Element innerhalb der vielfach nischenartig ausdifferenzierten Musiklandschaft Berlins ist ein Alleinstellungsmerkmal und wesentliche Motivation.

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Eine weitere Besonderheit der Reihe liegt in der Programmgestaltung: Kein Künstler wird innerhalb des Kiezsalons ein zweites Mal gebucht. Auch dieser Selbstanspruch trägt dazu bei, das Programm dynamisch zu halten und dem Publikum gegenüber das Versprechen steter Neuentdeckungen mit jedem Konzert zu erneuern. Durch die gleichwertige Präsentation von Künstlerinnen:innen wird die Hierarchie von Support- und Hauptact aufgelöst. Das gesamte Kiezsalon-Programm finden Sie hier.

Die taz verlost 2x2 für die Konzerte am Eröffnungswochenende vom Kiezsalon, am 22. und 23.05.2026 im Schloss Britz.