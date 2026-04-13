Das neue taz panternetwork Vernetzung leicht gemacht

taz panterstiftung | Seit 2008 unterstützt die taz panterstiftung unabhängige Journalist:innen und kritische Stimmen weltweit – bildet sie aus und bringt sie in Workshops und Kooperationen zusammen.

Ob Volontär:innen, Teilnehmer:innen von Nachwuchsprojekten in Deutschland, internationale Journalist:innen aus dem Rest & Resilience (Refugium)-Programm oder aus einem der regionalen Workshops (MENA, Afrika, Lateinamerika, Osteuropa) sowie die Gewinner:innen des taz panterpreises für zivilgesellschaftliches Engagement – sie alle werden Teil des taz panternetworks.

Offizieller Start wird am 16. April 2026 beim internationalen Journalismusfest in Perugia (Italien) sein (Anmeldung hier). In Berlin wird das Netzwerk dann mit einem Workshop, der junge Journalist:innen aus Deutschland global vernetzt, im Rahmen des taz labs am 25. April 2026 präsentiert werden (Anmeldung unter stiftung@taz.de – am besten mit einem Ideenvorschlag, wie der Ansatz „lokal ist global“ entwickelt werden kann).

Die Plattform panternetwork will die Alumni der Stiftung mit anderen interessierten Akteur:innen weltweit verbinden. Sind Sie in den Bereichen Medien, Wissenschaft, NGOs oder soziales Unternehmertum tätig und suchen nach engagierten und erfahrenen lokalen Kontakten? Dann besuchen Sie gerne das panternetwork.

Und sollten Sie auf der Suche nach globalen Kontakten zu Journalist:innen sein, dann checken Sie gerne unsere Weltkarte und informieren Sie sich (ab 16. April) rund um dieses mehrsprachige Netzwerk der taz panterstiftung: panterstiftung.de/network.