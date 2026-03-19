Leipziger Buchmesse 2026 : Bücher mit Zukunft
Zarte Knospen, erste Blüten: Der Frühling kündigt sich an. Die beste Zeit, sich mit einem Buch auf die Wiese zu setzen! Die taz FUTURZWEI-Redaktion hat die besten Neuerscheinungen kuratiert.
MARTIN MOORE und THOMAS COLLEY: Dictating Reality
Die Londoner Wissenschaftler vom King’s College untersuchen, wie autoritäre Regierungen digitale und soziale Medien für die Durchsetzung alternativer Realitäten nutzen. Das Buch analysiert das Vorgehen von Xi in China, Putin in Russland, Modi in Indien, Erdogan in der Türkei, Bolsonaro in Brasilien, Orbán in Ungarn und Obrador in Mexiko. Must Read für Politiker und Journalisten!
Dictating Reality: The Global Battle to Control the News, Columbia University, 2025
320 Seiten, englisch-sprachige Ausgabe
€ 25,49
HARTMUT ROSA: Situation und Konstellation
Bisher galt: Menschen können handeln, wenn sie ihre Spielräume erkennen. Nun zeigt Rosa, dass diese Spielräume heute systematisch schrumpfen. Nicht, weil alle mutlos sind, sondern weil Regeln, Anweisungen und Algorithmen („Konstellationen“) situative Entscheidungen ersetzen. Zentraler Gedanke: Gelingen braucht nicht nur Mut, sondern auch den Kampf um die Bedingungen des Handelns. (Dana Giesecke)
Situation und Konstellation. Vom Verschwinden des Spielraums. Suhrkamp 2026
247 Seiten
€ 25,00
JÖRG BABEROWSKI: Am Volk vorbei
Sehr gut, wenn ein Historiker mal rekonstruiert, dass es historisch nicht »die«, sondern ziemlich verschiedene Auffassungen und Formen von Demokratie gibt. Das macht die Gegenwart nicht einfacher, aber man könnte sie entspannter betrachten.
Am Volk vorbei. Zur Krise der liberalen Demokratie. C.H. Beck 2026
208 Seiten
€ 26,00
JANA HENSEL: Es war einmal ein Land
Dieses Buch der Journalistin Jana Hensel, 1976 in Leipzig geboren, ist für einen Westler wie ein Marsch durch das »vereinte« Deutschland in somebody elses shoes. Man bekommt Geschichten, die man nicht kannte, und Perspektiven, die man vorher nicht hatte, man gewinnt eine Ostsicht dazu.
Es war einmal ein Land. Aufbau 2026
263 Seiten
€ 22,00
JANA PUGLIERIN: Wer verteidigt Europa?
Auf den Titel des Buches ließe sich kurz antworten: die Ukraine – und dies seit über vier Jahren. Und zwar ohne Taurus und trotz wankelmütiger US-Regierung. Wie Europa schnell verteidigungsfähiger würde, das skizziert die 1978 in Siegen geborene Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations in eindrücklichen Worten. (Andreas Fanizadeh)
Wer verteidigt Europa? Rowohlt 2026
256 Seiten
€ 24,00
BARBARA BLEISCH, KIRSTEN MEYER, STEFAN RIEDENER, DOMINIC ROSER, CHRISTIAN SEIDEL: Besser um die Zukunft streiten
Der „Streit“ um ernsthafte Klimapolitik ist häufig keiner, weil er eben nicht geführt wird, sondern mit Aufrufezeichen vermieden. Das meint sowohl die Befürworter („Hört auf die Wissenschaft!“) als auch die Gegner („unerträglich moralistisch“) Das Buch der fünf Philosophen zeigt, wie die Debatte oft gehässig geführt und mit vereinfachenden oder falschen Antworten abgeblockt wird. Es macht auch Vorschläge, wie es besser geht. (Beate Willms)
Besser um die Zukunft streiten. Hanser 2026
136 Seiten
€ 16,00
THOMAS SPARR: Come out
Thomas Sparr verkörpert wie kein Zweiter das, was allgemein als Suhrkamp-Kultur begriffen wird, mehr noch als der verstorbene Siegfried Unseld. Sparr hat nun bei einem anderen Verlag ein feines Büchlein veröffentlicht: Come out! Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte. Elegant geschrieben, smart, ja, selbstbewusst als schwuler Mann serviert er einen politisch-kulturellen Essay, der davon kündet, dass soziale Bewegungen – wie die der Homosexuellen – nicht bedeuten, zerschreddert und ins Gewöhnliche (hier: Heterosexuelle) assimiliert zu werden. Eine Art Pflichtlektüre zu jeder Zeit. Absolut heterogeeignet! (Jan Feddersen)
Come out! Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte. C.H. Beck 2026
240 Seiten
€ 26,00
WINFRIED KRETSCHMANN: Der Sinn von Politik ist Freiheit
„Hannah Arendt hat mein Leben verändert“, schreibt der Politiker Winfried Kretschmann. Und wenn man das Buch über die „Denkerin der Zuversicht“ gelesen hat, weiß man auch, wie und warum und ist womöglich selbst verändert.
Der Sinn von Politik ist Freiheit. Patmos 2025
156 Seiten
€ 20,00
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