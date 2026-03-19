Leipziger Buchmesse 2026 Bücher mit Zukunft

Thomas Sparr verkörpert wie kein Zweiter das, was allgemein als Suhrkamp-Kultur begriffen wird, mehr noch als der verstorbene Siegfried Unseld. Sparr hat nun bei einem anderen Verlag ein feines Büchlein veröffentlicht: Come out! Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte. Elegant geschrieben, smart, ja, selbstbewusst als schwuler Mann serviert er einen politisch-kulturellen Essay, der davon kündet, dass soziale Bewegungen – wie die der Homosexuellen – nicht bedeuten, zerschreddert und ins Gewöhnliche (hier: Heterosexuelle) assimiliert zu werden. Eine Art Pflichtlektüre zu jeder Zeit. Absolut heterogeeignet! (Jan Feddersen)

Come out! Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte. C.H. Beck 2026 240 Seiten € 26,00