piwik no script img

taz Queer Talk mit Teresa Nentwig Helmut Kentler - vom Experten zur Unperson

Teresa Nentwig zum Leben des Pädoverstehers und Sexualwissenschaftlers Helmut Kentler.

Auf dem Bild sieht man einen zerbrochenen Teller vor grauem Hintergrund.
Kritische Einordnung und Aufarbeitung Foto: CHUTTERSNAP | Unsplash

Helmut Kentler, 2008 verstorben, war seit Ende der sechziger Jahren bis zu seinem Tod ein entschiedener Verfechter der Liberalisierung von Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern. Er war auch in linken Szenen bis zur heftigen Kritik von Feministinnen in den späten achtziger Jahren hochgelitten. Viele taz-Berichte haben dazu beigetragen, der klandestinen Rührigkeit dieser pädosexuell orientierten Verstehermilieus ein Ende zu setzen. Eine Biographie des an der Universität Hannover als Professor der Erziehungswissenschaft arbeitenden Helmut Kentlers liegt vor, sie harrt noch der Veröffentlichung. Verfasst hat sie die Politikwissenschaftlerin Teresa Nentwig.

Sie ist an diesem Abend in der taz Kantine zu Gast und spricht über Leben und Wirken eines Mannes, der mit seinen Theorien und Praxisvorschlägen sexuelle Liberalisierung falsch zu verstehen wusste und sich in mehrfacher Hinsicht der Anstiftung zum sexuellen Missbrauchs schuldig machte.

Ein Abend der Vergangenheitsbearbeitung zu einer Zeit, die vor Schutzlosen mit ihren Ansprüchen keinen Halt machte.

Im Gespräch:

🐾Teresa Nentwig ist Politikwissenschaftlerin. Von 2008 bis 2020 arbeitete sie am Institut für Demokratieforschung der Universität Göttingen, wo sie das Buch „Im Fahrwasser der Emanzipation? Die Wege und Irrwege des Helmut Kentler“ verfasste. Seit Ende 2020 ist sie wissenschaftliche Referentin beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen