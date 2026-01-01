taz Queer Talk mit Teresa Nentwig Helmut Kentler - vom Experten zur Unperson

Helmut Kentler, 2008 verstorben, war seit Ende der sechziger Jahren bis zu seinem Tod ein entschiedener Verfechter der Liberalisierung von Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern. Er war auch in linken Szenen bis zur heftigen Kritik von Feministinnen in den späten achtziger Jahren hochgelitten. Viele taz-Berichte haben dazu beigetragen, der klandestinen Rührigkeit dieser pädosexuell orientierten Verstehermilieus ein Ende zu setzen. Eine Biographie des an der Universität Hannover als Professor der Erziehungswissenschaft arbeitenden Helmut Kentlers liegt vor, sie harrt noch der Veröffentlichung. Verfasst hat sie die Politikwissenschaftlerin Teresa Nentwig.

Sie ist an diesem Abend in der taz Kantine zu Gast und spricht über Leben und Wirken eines Mannes, der mit seinen Theorien und Praxisvorschlägen sexuelle Liberalisierung falsch zu verstehen wusste und sich in mehrfacher Hinsicht der Anstiftung zum sexuellen Missbrauchs schuldig machte.

Ein Abend der Vergangenheitsbearbeitung zu einer Zeit, die vor Schutzlosen mit ihren Ansprüchen keinen Halt machte.

Im Gespräch:

🐾Teresa Nentwig ist Politikwissenschaftlerin. Von 2008 bis 2020 arbeitete sie am Institut für Demokratieforschung der Universität Göttingen, wo sie das Buch „Im Fahrwasser der Emanzipation? Die Wege und Irrwege des Helmut Kentler“ verfasste. Seit Ende 2020 ist sie wissenschaftliche Referentin beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

