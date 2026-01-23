23.01.2026 Neuer taz Podcast: "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

Jetzt geht es los! Am Samstag, 24. Januar 2026, startet der neue taz-Podcast für eine jüngere Zielgruppe: “Reingehen – Die Geschichten der Woche”.

Die Hosts Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger nehmen ihre Hörer:innen mit in die bewegendsten Geschichten der wochentaz – und zu den Kolleg:innen, die sie recherchiert haben. Wo steht der Feminismus, wenn alles nach rechts rückt? Welcheökologischen Lösungen taugen etwas? Und wie viel Politik steckt im Pop?

Die wochentaz ist das gedruckte Produkt der taz. Die Werktags-Ausgaben erscheinen seit Oktober 2025 als Epaper.

Die Themen bei “Reingehen” sind vielfältig und relevant. Gleichzeitig ist das journalistische Handwerk Thema. Etwa, wie man mit betroffenen sexualisierter Gewalt spricht. Oder wie man Straftäter interviewt.

"Wir wollen vor allem jüngere Menschen erreichen”, sagt wochentaz-Redakteurin Sophie Fichtner, Host des neuen Podcasts. “Um Reingehen zu hören, muss man noch nicht zwanzig Jahre Zeitung gelesen haben."

wochentaz-Redakteur Stefan Hunglinger sagt: “Es geht auch darum, transparent zu machen, wie Journalist:innen arbeiten – und was diese Arbeit von unseriöser Information unterscheidet.”

Katrin Gottschalk, eine der drei taz-Chefredakteurinnen, sagt: „Dieser Podcast trägt unsere aufwändigen Recherchen niedrigschwellig in die Audiowelt. Mit Haltung und Humor werden Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger ein neues taz Publikum erreichen.“

“Reingehen – Die Geschichten der Woche” erweitert das Podcastangebot des Medienhauses an der Friedrichstraße. Die taz veröffentlicht den Auslands-Podcast “Fernverbindung” sowie den Politik-Podcast “Bundestalk”. In Zusammenarbeit mit Klimareporter erscheint zudem der Podcast „Klima Update°“.

Der neue Podcast ist auf taz.de/reingehen abrufbar und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Kontakt: reingehen@taz.de