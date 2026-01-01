piwik no script img

Ellsberg Whistleblower Award 2026 Von Umweltverbrechen, Überwachung und Mut

Wie und warum legt man sich mit Kolumbiens größtem Unternehmen an? Auszeichnung für Andrés Olarte Peña. Mit Harald Welzer als Laudator und einem Bühnengespräch über schwierige Recherchen in Kolumbien.

Auf dem Bild sieht man Andrés Olarte Peña und eine Grafik des Ellsberg Whistleblower Award 2026.
Andrés Olarte Peña wird am 12.03 mit dem Ellsberg Whistleblower Award 2026 ausgezeichnet

Andrés Olarte Peña war Mitarbeiter bei Ecopetrol, Kolumbiens staatseigenem Öl- und Gaskonzern. Da fielen ihm Umweltverschmutzungen und die Überwachung von Aktivist:innen auf. Warum wird man zum Whistleblower? Bereut man so eine Entscheidung? Und wie recherchieren Environmental Investigation Agency (EIA) und BBC, wenn ihre wichtigste Quelle mit dem Tod bedroht wird?

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do. 12.03.2026, 19 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr

Anschließend Beisammensein mit Drinks

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Veranstaltungssprache ist Englisch.

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich: https://pretix.eu/panter/whistleblower/

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Der Ellsberg Whistleblower Award wurde initiiert von taz Panter Stiftung, Wau Holland Stiftung, Reva and David Logan Foundation und Whistleblower Netzwerk (WBN) und wird getragen von Journalismus- und Whistleblower-Organisationen weltweit. Die Preisverleihung findet statt in Kooperation mit Reporter ohne Grenzen.

Laudatio von:

🐾 Harald Welzer ist Autor, Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg sowie Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futurzwei und Mitherausgeber von tazFUTURZWEI. Darüber hinaus ist Welzer Sprecher des Rats für digitale Ökologie.

Roundtable mit:

🐾 Monica Garnsey (tbc) ist vielfach ausgezeichnete Executive Producerin bei BBC Eye, der Abteilung für investigative Langform-Reportagen des BBC World Service. Im Jahr 2021 startete sie die Dokumentarserie „Life at 50C“. Im März 2025 erschien als Teil dieser Serie „Colombia: Petroleum, Pollution and Paramilitaries“, die maßgeblich auf Olartes Informationen basiert.

🐾 Alexander von Bismarck ist Executive Director der Environmental Investigation Agency (EIA), die seit 1984 aufwendige Nachforschungen betreibt, um Umweltverbrechen weltweit aufzudecken. Im März 2025 publizierte die EIA nach langen Recherchen den Bericht „Crude Lies“ sowie die Datenbank „Iguana Papers“ zum Fall Ecopetrol.

🐾 Andrés Olarte Peña, Ingenieur und Whistleblower, arbeitete bei Ecopetrol, Kolumbiens größtem Öl- und Gasunternehmen, zunächst als Analyst und später als Umweltberater des Vizepräsidenten für Nachhaltigkeit. Nach seinem Whistleblowing musste er aus Sicherheitsgründen Kolumbien verlassen. Heute lebt und arbeitet er in Deutschland.

🐾 Thomas Kastning, Projektmanager des Ellsberg Whistleblower Awards und Autor, moderiert das Gespräch.

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

